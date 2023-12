Udarec po zasedenih ozemljih

V nadaljevanju preberite:

Ukrajinske zračne sile so v ranih jutranjih urah izvedle uspešen napad na pristanišče v Feodoziji na polotoku Krim, ki je od leta 2014 pod ruskim nadzorom, v zadnjem tednu pa naj bi branilci nad ukrajinskim ozemljem sestrelili kar sedem ruskih nadzvočnih letal. Ti dosežki so medijsko odmevni, a težko prikrijejo dejstvo, da so na frontni črti pobudo večinoma prevzeli ruski napadalci.