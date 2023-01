Udomačeni volk, a še vedno bojevnik

V nadaljevanju preberite:

Ko je Kitajska ob koncu minulega leta sporočila, da je bil dotakratni veleposlanik v Washingtonu imenovan za zunanjega ministra, je s tem poslala svetu dvojno sporočilo. S 56-letnim Qin Gangom na čelu bo kitajska diplomacija še naprej delovala v slogu »volka bojevnika«, ki, kadar je treba, neustrašno in nasilno brani nacionalne interese, na izzive pa odgovarja s hladnimi pogledi in ostrimi zobmi.

To je prvo sporočilo, ki je namenjeno vsem. Drugo je namenjeno Američanom, o katerih je Qin Gang ob odhodu izjavil, da je nad njimi »zelo navdušen«, zlasti nad tistimi delovnimi, prijateljskimi in nadarjenimi. ZDA so letos še naprej v središču kitajske diplomacije in do te države bo »volk bojevnik« krotek in prijateljsko razpoložen, dokler bo obstajala možnost za izboljšanje odnosov. Najpomembnejša naloga novega zunanjega ministra bo prepričati Američane, da je mogoče znova vzpostaviti izgubljeno zaupanje v Kitajsko kot partnerico in da razburkan svet nujno potrebuje vseobsegajoče partnerstvo in zdravo rivalstvo med velesilama, na ramenih katerih počiva mirno in uspešno 21. stoletje.