Ugibanja o razkolu med Trumpom in Netanjahujem

»Ti si jeb..o nor, če ne bi bilo mene, bi bil že v zaporu. Krijem ti hrbet, vsi te sovražijo.« Če je verjeti publikaciji Axios, je ameriški predsednik Donald Trump v ponedeljek s temi besedami po telefonu napadel izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja. Najpomembnejši ameriški zaveznik na Bližnjem vzhodu ima drugačne predstave o končanju iranske vojne, kot jih republikanskemu prvaku ukazuje sedanji ameriški politični trenutek.

V ponovni vojaški obračun z islamsko republiko sta Trump in Netanjahu konec februarja vsaj uradno vstopila s podobnimi interesi in predstavami. V manj kot dveh mesecih naj bi porazili iransko vojsko in spodkopali krvoločni režim, ki že skoraj pet desetletij Izrael in ZDA zmerja s satanom, širi terorizem po svetu ter neusmiljeno obračunava z lastnim prebivalstvom. Iranska vojska je v veliki meri poražena, ne pa tudi represivni aparat z islamsko revolucionarno gardo na čelu in še manj njegov libanonski zaveznik Hezbolah, ki brez prestanka bombardira sever Izraela. Če Netanjahu verjame, da brez popolnega poraza obeh ne bo miru na Bližnjem vzhodu, mora Trump pol leta pred vmesnimi kongresnimi volitvami misliti na lastno politično preživetje.