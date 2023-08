Ugibanja o vzrokih strmoglavljenja se vrstijo, Kremelj še vedno molči

Kremelj se do opoldan ni odzval na novico o smrti vodje in ustanovitelja Wagnerjeve skupine Jevgenija Prigožina, po navedbah ruske agencije za letalski promet enega od potnikov na krovu zasebnega potniškega letala, ki je včeraj strmoglavilo med potovanjem iz Moskve v Sankt Peterburg. Skupaj s Prigožinom je umrlo še devet oseb, vključno z glavnim poveljnikom wagnerjevcev Dmitrijem Utkinom in tremi člani posadke.

Letalo Embraer Legacy 600 je z radarjev izginilo v bližini vasi Kuženkino v Tverski oblasti. Lokalni prebivalci so po poročanju Reutersa slišali glasen pok, preden so opazili, kako letalo pada z neba. Iz opisov prič je bilo sklepati, da je to razpadlo že v zraku.

Prizor iz lokalne podružnice Wagnerjeve skupine v Novosibirsku. FOTO: REUTERS/Stringer

Navedbe prič bodo še poglobile ugibanja o vzrokih za strmoglavljanje. Model letala, s katerim je potoval Prigožin, velja za enega najvarnejših na tržišču. Odkar je leta 2002 prvič poletelo, je bilo udeleženo le v eni nesreči.

Ruska agencija za letalski promet je že včeraj sprožila preiskavo strmoglavljanja, do katerega je prišlo natanko dva meseca po začetku oborožene vstaje pripadnikov Wagnerjeve skupine, zloglasne zasebne vojaške organizacije, s katero je Prigožin želel odstraniti vodstvo ruske vojske oziroma ministrstva za obrambo.

Biden ni presenečen nad Prigožinovo usodo

Vstaja, med katero je wagnerjevcem uspelo zavzeti strateško pomembno mesto Rostov na Donu in ubiti več kot ducat pripadnikov ruske vojske, se je končala z dogovorom med Prigožinom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Ruska agencija za letalski promet je že včeraj odprla preiskavo strmoglavljenja. FOTO: REUTERS/Anton Vaganov

Na strmoglavljenje se je že pozno sinoči odzvalo več zahodnih politikov. Novica o Prigožinovi smrti jih ni presenetila, o vzrokih zanjo pa so zaenkrat lahko zgolj ugibali. »Ne vem, kaj se je natanko zgodilo, a nisem presenečen,« je dejal ameriški predsednik Joe Biden in dodal, da se v Rusiji ne zgodi veliko stvari, za katerimi ne bi stal Putin.

Prigožinovo smrt so komentirali tudi v Kijevu. »Demonstrativna likvidacija Prigožina in poveljstva Wagnerjeve skupine dva meseca po poskusu državnega udara je signal Putina ruskim elitam pred volitvami leta 2024, da nezvestoba pomeni smrt,« je ocenil Mihajlo Podoljak, svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.