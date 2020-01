Ugibanja o odstopu Luigija di Maia

Italijanski premier Giuseppe Conte je dejal, da bo spoštoval vsako Di Maievo odločitev. FOTO: Andreas Solaro/AFP

Neprimeren trenutek

Največja italijanska vladna stranka utegne le nekaj dni pred pomembnimi lokalnimi volitvami v deželi Emilija - Romanja ostati brez svojega voditelja, zunanjega ministraRazmere v populističnem Gibanju 5 zvezd so se namreč močno zaostrile po nizu pomembnih poslanskih prestopov. Stranka je po poročanju italijanskih medijev v zadnjih tednih ostala brez 18 poslancev v obeh domovih rimskega parlamenta, s čimer se je skupno število prestopov iz G5Z v tej legislaturi povzpelo na 31.Stranko pesti tudi nizka javnomnenjska podpora. Če bi bile parlamentarne volitve danes, bi zanjo volilo le okoli 16 odstotkov Italijanov oziroma polovica manj kot na zadnjih volitvah leta 2018.Prestopi in padanje podpore so pod drobnogled postavili usodo Luigija di Maia, 33-letnega italijanskega zunanjega ministra, ki je leta 2017 prevzel vodenje protiestablišmentskega gibanja od komedijanta. Di Maio naj bi po poročanju italijanskih medijev sestop z vrha stranke napovedal po današnjem sestanku z vladnimi ministri iz kvote G5Z. Premier Conte je v odzivu na poročila dejal, da bo spoštoval vsakršno ministrovo odločitev.Čeprav je Di Maio na parlamentarnih volitvah marca 2018 Gibanje popeljal do zgodovinske zmage, stranki po prihodu na oblast ni uspelo izstopiti iz sence svoje manjše koalicijske partnerice, desničarske Lige pod vodstvomTrenja med strankama so lani poleti kulminirala v razpadu stare koalicije in v oblikovanju nove, v kateri je G5Z združilo moči z levosredinsko Demokratsko stranko. Vse od vzpostavitve nove vlade javnomnenjska podpora obema koalicijskima partnericama upada, medtem ko podpora opozicijske Lige vztraja nad 32 odstotki.Kriza v G5Z bi sicer težko prišla v bolj neprimernem trenutku, saj Italijo to nedeljo čakajo lokalne volitve v Emiliji - Romanji, ki velja za utrdbo italijanske levice in kjer bi morebiten poraz strank vladajoče koalicije povzročil pretrese tudi na nacionalni ravni.