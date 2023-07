Ugledni arhitekt naj bi bil serijski morilec z Long Islanda

Newyorški arhitekt s pisarno na manhattanski Peti aveniji in poročeni oče dveh otrok je osumljen, da je serijski morilec z Long Islanda. Na tamkajšnji plaži Gilgo so našli ostanke enajstih ljudi, 59-letni Rex Heuermann pa je obtožen umora le nekaj od njih, treh žensk, ki so se ukvarjale s prostitucijo. Policisti so ga skrivaj nadzorovali že od lani in ga v strahu, da bo spet udaril, sinoči aretirali.

»Rex Heuermann je demon med nami,« je povedal policijski komisar okraja Suffolk Rodney Harrison, kjer je obtoženec živel v premožnem naselju Massapequa Park. Sosedje, ki si tudi sami denar za udobno življenje in dobre šole svojih otrok služijo v pisarnah in ordinacijah Manhattna, so šokirani nad dvojnim življenjem »mirnega in vedno lepo oblečenega« someščana gigantskih razsežnosti. Po policijskih informacijah je še naprej kontaktiral prostitutke in gledal spletne strani s sadistično pornografijo ter spolnimi napadi na otroke.

Plača Gilgo, v bližini katere so našli človeške ostanke prostitutk in drugih. Foto Michael M. Santiago Getty Images Via Afp

Domnevni serijski morilec z Long Islanda je živel v skromnejši hiši bogatega naselja in je v intervjuju za nepremičninsko revijo povedal, da se je od očeta inženirja naučil izdelovati pohištvo. »Vedno uporabljam kladivo, ki je dovolj prepričljivo, če hočem kaj prepričati.« je dejal. »Ne koga?« je vprašal novinar. »Kaj. In vedno daje odlične rezultate.« Šokirani so tudi znanci, med njimi igralec Billy Baldwin, ki je z njim hodil v srednjo šolo. Druga sošolka je povedala, da je bil v času odraščanja napadan in zasmehovan od mnogih, njeno prijaznost pa je razumel kot izraz ljubezni.

Arhitekt Rex A. Heuermann zagotavlja, da ni kriv. Foto Suffolk County Court Via Reuters

Newyorčane zdaj zanima, zakaj morilca leta 2010 najdenih človeških ostankov niso odkrili že prej. Policijski komisar je povedal, da so lani oblikovali novo skupino za preiskovanje teh umorov, ki je hitro prišla na Heuermannovo sled. Ena od žrtev je v telefonskem klicu policiji opisala avto zasledovalca, kakršnega je imel osumljenec, sledili so tudi podatke o klicih z njegovih pogosto odvrženih prenosnih telefonov. Med drugim so odkrili, da arhitektove žene in otrok v času izginotja umorjenih žensk ni bilo doma, genska analiza koščka pice, ki ga je odvrgel v smetnjak na Manhattnu, pa ga je lani povezala z lepilnim trakom na eni od umorjenih žensk.

Vseh človeških ostankov s plaže Gilgo iz tistega obdobja ne povezujejo s Heuermannom, saj je med njimi tudi otrok z materjo in neznani moški, osumljenec pa je ob aretaciji v solzah izjavljal, da ni kriv. Njegov odvetnik je ocenil, da dokazi niso zelo prepričljivi.