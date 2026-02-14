Ugodne gospodarske statistike Donalda Trumpa

Ameriški statistični podatki o zaposlovanju, rasti, investicijah in inflaciji pritrjujejo tistim, ki upajo na uresničitev obljub republikanskega predsednika Donalda Trumpa o novem zlatem obdobju v ZDA. Američani pa še niso zadovoljni in opozicijski demokrati opozarjajo na še vedno visoke cene vsega od hrane do stanovanj.

Trump se je z nekaterimi trditvami celo strinjal, toda odgovornost za to je pripisal prejšnjemu demokratskemu predsedniku Joeju Bidnu. Zagovornik državne potrošnje kot motorja rasti je z velikopoteznimi vlaganji v obnovljive vire energije, infrastrukturo in drugo z več kot devetimi odstotki poleti 2022 pridelal štiridesetletni rekord v inflaciji. Trump je ta teden razveljavil številne Bidnove okoljevarstvene predpise, cene bencina so vztrajno padale že doslej. Republikanski predsednik se ponaša tudi z ukazom, da morajo za vsako novo regulacijo odstraniti deset starih, v resnici naj bi jih še veliko več.