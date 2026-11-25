Kitajski funkcionar, ki je med delom v tujini prodajal državne tajnosti tretji državi, je bil obsojen na smrt. Novico so v ponedeljek objavili kitajski mediji. Ni navedeno, kje je služboval, prav tako ne, kateri državi je prodajal tajne podatke. Objavili so samo njegov priimek – Ma. Kot kaže, je šlo za »medeno past«. Uprava za zaščito državnih tajnosti je objavila, da je Maja uvedla v vohunstvo ženska, ki se je predstavljala kot Kailin. Najprej je trdila, da se želi naučiti kitajsko, ker se je njuna zveza poglabljala, pa so jo vse bolj zanimale »politično občutljive« teme. Maja je prepričala, da ji je razkril različne podatke o zaposlenih in nalogah kitajske institucije v državi, za katero je delal. Postopoma ji je razkril vse več informacij o nadrejenih. Ko ji je izročil telefonski ...