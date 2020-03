Ujgure premeščajo na prisilno delo za tuje blagovne znamke

Ujguri delajo tudi za Nike, Apple in Dell

AFP Domnevno prevzgojno taborišče za Ujgure v Hotanu v provinci Xinjiang. Iz takšnih taborišč menda Ujgure premeščajo na prisilno delo po vsej KItajski. FOTO: Greg Baker/AFP

»Napredovanje« iz taborišč v tovarne

V svetovnih medijih so se začeli pojavljati novi očitki Kitajcem zaradi njihovega ravnanja s pripadniki muslimanske manjšine Ujgurov. Že znanim očitkom o njihovem zapiranju v prevzgojna taborišča v provinci Xinjiang se je namreč pridružil očitek, da Kitajska Ujgure razseljuje po vsej državi in jih zaposluje v različnih tovarnah na način, ki spominja na prisilno delo, poroča britanski BBC, ki povzema poročilo avstralskega inštituta za strateško politiko ASPI.Omenjeni avstralski inštitut je namreč pred kratkim objavil poročilo, iz katerega izhaja, češ da je kitajska oblast samo v letih 2017 in 2018 iz njihove domače avtonomne province Xinjiang na severozahodu države na delo v tovarne po vsej Kitajski razselila najmanj 80.000 Ujgurov. Del so jih menda premestili neposredno iz »prevzgojnih« taborišč, del pa so jih s ponudbo novega delovnega mesta, proti kateri ne morejo ugovarjati, iztrgali iz domačega okolja in od družin. Ujgure so domnevno premeščali v okviru zvezne sheme za premeščanje delovne sile pod imenom Pomoč za Xinjiang, vendar v inštitutu ASPI to početje razumejo zgolj kot drugo fazo prevzgoje Ujgurov.V ASPI so našteli nekaj več kot osemdeset tovarn, v katere premeščajo Ujgure in ki so v glavnem del oskrbovalne verige za znane svetovne blagovne znamke, kot so Nike, Apple in Dell. Avstralski raziskovalci trdijo, da Ujguri izredno težko ugovarjajo ali uidejo takšni premestitvi, saj jim menda ob ugovarjanju grozijo z zaporom. Kitajska oblast pa nasprotno trdi, da gre za povsem prostovoljno premeščanje delovne sile v kraje in tovarne, kjer to delovno silo potrebujejo. Toda iz medijskih poročil je mogoče razbrati, da tovarne, v katerih delajo Ujguri, niso povsem običajne tovarne, saj so nekatere ograjene z visokimi zidovi, na vrhu katerih je bodeča žica, okrog tovarn so tudi stražni stolpi in policija, sami zaposleni Ujguri pa imajo omejeno gibanje in prepoved izvajanja ali udeleževanja svojih mislimanskih verskih obredov. »Iz našega poročila je tudi jasno razvidno, da ima premeščanje Ujgurov in pripadnikov drugih manjšin v oddaljene tovarne vse značilnosti ekonomskega izkoriščanja,« je za BBC dejal soavtor poročilaPrva poročila o prevzgojnih taboriščih za Ujgure na Kitajskem so prišla v javnost leta 2018. V njih je menda kitajska oblast zadrževala približno milijon pripadnikov te manjšine, jih prevzgajala in kaznovala, kar naj bi bil del boja proti muslimanskemu ekstremizmu. Zdaj naj bi del tako prevzgajanih Ujgurov »napredoval« na delo v tovarnah po vsej Kitajski, kot je decembra povedal visoki kitajski politik v provinci Xinjiang.