Ukrajina bo kupovala evropsko, a z nekaj izjemami

V Ukrajino se bodo v drugem četrtletju začela stekati sredstva iz 90-milijardnega svežnja, ki je bil decembra lani zakoličen na dramatičnem vrhu EU. Države članice so se sredi tedna uskladile, kako bo Kijev uporabljal milijarde za nakupe oborožitve doma, v Evropi in po svetu.

Od 90 milijard evrov, predvidenih za letošnje in prihodnje leto, je tretjina namenjenih za delovanje države, dve tretjini pa za obrambo. Predvsem Francija je pritiskala, da bi bilo v pravilih trdno zasidrano pravilo Kupujte evropsko. Tako bo Ukrajina lahko le izjemoma kupovala orožje v tretjih državah, tudi v ZDA.