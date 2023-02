Ukrajina hiti počasi po evropski poti

V Kijevu so od vrha EU-Ukrajina pričakovali konkretne načrte o poteku pristopnega procesa, toda od bruseljske strani so dobili predvsem jasno obljubo podpore evropski integraciji države. Časovni okvir tega procesa ostaja odprt. Med konkretnimi pričakovanji navajajo pravosodne reforme. Žgoče vprašanje je postopek izbire politično neodvisnih in kvalificiranih ustavnih sodnikov. »Reforme bodo zasidrale Ukrajino v našo družino svobodnih in liberalnih demokracij,« je ocenila Ursula von der Leyen.