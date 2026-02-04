Ukrajina ima načrt B: postati bo morala jekleni ježevec

Ukrajina vse bolj dvomi, da bi se v morebitnem mirovnem dogovoru lahko zanesla na varnostna jamstva zaveznikov, zato razvija strategijo »jeklenega ježevca«, kar pomeni, da moram postati »obrambno močno utrjena država«, poroča Politico.

Ker je članstvo v Natu (za zdaj) izključeno, alternativni varnostni dogovori so šibkejši in za Kijev nezanesljivi. Jedra varnosti Ukrajina ne vidi več v političnih obljubah Zahoda, temveč v močni lastni vojski in obrambni industriji.

Ukrajina je leta 2025 je naročila za 4,5 milijona dronov in zanje porabila več kot dve milijardi evrov. »Tehnologija napreduje, a z njo ne moreš zmagovati, če ostane organizacija zastarela,« opozarjajo v Kijevu. Glavni izziv zdaj ni več količina, temveč stabilnost proizvodnje in nadzor kakovosti, da bi Ukrajina dolgoročno ostala vojaško nevarna tarča.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je Ukrajino že lani pozvala, naj postane »jekleni ježevec, neprebavljiv za sedanje in prihodnje agresorje«. To pomeni trajno veliko vojsko, obsežne naložbe v sodobne drone in raketne sisteme ter močno domačo obrambno industrijo.

»Ukrajina je temeljito premislila, kaj varnostna jamstva sploh pomenijo,« je za Politico dejala Alyona Getmančuk, vodja ukrajinske misije pri Natu. »Nekoč smo se zanašali predvsem na obljube partnerjev o zaščiti, danes pa je jasno, da mora biti jedro vsake varnosti lastna vojska in obrambna industrija.«

Včerajšnjii napad Rusije na Kijev. FOTO: Reuters

Da bi to dosegli, mora Ukrajina reformirati nabavne postopke, sistem rekrutiranja, nadalje razvijati dronsko tehnologijo, rakete dolgega dosega ter opremiti vojsko s sodobnimi tanki, topništvom in letali, med drugim načrtuje nakup do 150 švedskih lovcev Gripen. Za to potrebuje tudi več milijard evrov pomoči.

Po besedah Ihorja Fedirka, direktorja Ukrajinskega sveta obrambne industrije, prihodnja varnost ni vprašanje posameznih orožnih sistemov, temveč vzdržljivosti proizvodnje, sposobnosti industrije, da deluje dolgoročno, tudi pod pritiskom.

Varnostna jamstva so nujna, ker je ameriški predsednik Donald Trump izključil možnost povabila Ukrajine v Nato. Alternativni dogovori so po mnenju Kijeva šibki, še posebej zaradi slabih izkušenj iz leta 1994, ko so ZDA in Združeno kraljestvo obljubili zaščito v zameno za ukrajinsko odpoved jedrskemu orožju.

Rusija medtem že sporoča, da bo vsakršnim varnostnim jamstvom za Ukrajino nasprotovala. Dodatno skrb vzbuja nepredvidljivost Trumpove politike, zaradi česar številni analitiki dvomijo, da bi ZDA odločno ukrepale ob morebitni kršitvi premirja s strani Rusije.

Zato Ukrajina razvija načrt B: zanašanje nase, navaja Politico. Pomemben del odvračanja je velika vojska. Ukrajina v pogajanjih vztraja pri 800.000 vojakih. A država se sooča z množičnim izogibanju vojaškemu naboru in dezertacijam, kar pomeni, da bo treba vojsko po morebitnem premirju temeljito reorganizirati, profesionalizirati in bolje plačati.