Mostovi so v zadnjem času postali eden glavnih ciljev v vojni na vzhodu Evrope. Rusija tolče po njih, da bi Ukrajino razdelila na vzhodni in zahodni del, v Kijevu pa hočejo z onesposobitvijo Krimskega mostu sovražniku odrezati dostop do polotoka, ki si ga je prisvojil leta 2014. Tokratni ukrajinski napad na Krimski most ni bil prvi. Zelenski: Operacija plod večtedenskih priprav. Kijevski Severni most so ruske sile od začetka oktobra napadle že trikrat. Zadnji ukrajinski napad, ki je resno onesposobil Krimski most, ni bil prvi, je pa bil vsekakor daleč najbolj učinkovit. Veliko škode je že oktobra 2022 povzročila v tovornjaku podstavljena bomba, naslednje poletje so nekaj nosilnih stebrov mostu poškodovali ukrajinski morski droni, junija lani pa je Ukrajincem uspelo pod most, ki povezuje ...