Ukrajina je vse bliže Natu

Da bi bila Ukrajina na vrhu v Vilni povabljena v Nato, že tako nikoli ni veljalo za realistični scenarij. Kljub nekaj razočaranja predsednika Volodimirja Zelenskega, je Ukrajini uspelo dobiti vsaj nekoliko jasnejšo proti članstvu. Poleg tega bo od držav G7 dobila jasna varnostna zagotovila, ki bodo veljala do njenega vstopa v zavezništvo.

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg se zaveda, da so koristi raznih dokumentov, zasedanj in jamstev omejene. »Najnujneje je zagotoviti dovolj orožja Zelenskemu in njegovim oboroženim silam,« je dejal Norvežan. Tu je v zadnjih dneh bilo nekaj premikov, od koalicije in usposabljanja ukrajinskih pilotov za F-16 do francoskih dobav izstrelkov dolgega dosega.