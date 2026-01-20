Ukrajina kolateralna škoda Trumpovih apetitov

Ukrajina utegne postati največja kolateralna žrtev spora, ki se je zaradi Grenlandije razvnel med ZDA in njenimi dosedanjimi evropskimi partnericami. Na svetovnem gospodarskem forumu v Davosu so sprva predvidevali, da bodo varnostna jamstva za Ukrajino ena glavnih uradnih in obrobnih tem pogovorov, a so jim čedalje večji ozemeljski apetiti ameriškega predsednika Donalda Trumpa prekrižali načrte. Vojna v Ukrajini, ki se spopada s čedalje bolj grozečo energetsko katastrofo, je zdrsnila v ozadje.