Ukrajina Krim napadla z raketami, Rusija Izmail z droni

Ukrajina je po navedbah ruskih okupacijskih oblasti ponoči izvedla raketni napad na ladjedelnico v pristanišču mesta Sevastopol na ukrajinskem polotoku Krim, kjer ima sedež ruska črnomorska flota. Izbruhnil je požar, poškodovanih je bilo 24 ljudi, je sporočil proruski guverner Mikhail Razvošajev.

Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva sta bili v napadu z manevrirnimi raketami poškodovani tudi dve ruski ladji.

Po navedbah Rusije, ki si je Krim nezakonito priključila leta 2014, so ukrajinske sile izstrelile deset raket, od katerih so jih večino prestregli. Napad so izvedle tudi z dvema hitrima čolnoma brez posadke, poročajo tuje tiskovne agencije.

Razvošajev je kasneje na družbenem omrežju telegram objavil fotografijo goreče ladje v pristanišču in sporočil, da v pristanišču delujejo vse službe in da ni nevarnosti za civilne objekte v mestu.

Krim, nad katerim si Kijev tako kot na drugih zasedenih ukrajinskih ozemljih želi nadzor pridobiti nazaj, je v zadnjem času tarča pogostejših ukrajinskih napadov. Po poročanju britanskega BBC se zdi, da je bil to eden najbolj usklajenih napadov doslej, verjetno z uporabo zahodnih raket dolgega dosega.

Rusija napadla Izmail

Rusija je z droni znova napadla ukrajinsko pristanišče Izmail na reki Donavi, pri čemer je na območju zagorelo, več ljudi je utrpelo poškodbe, so sporočile lokalne oblasti. Ukrajinska vojska navaja, da je sestrelila 32 brezpilotnih letalnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izmail, ki leži ob meji z Romunijo, je po julijskem umiku Rusije iz dogovora o žitu postal glavna izvozna točka za ukrajinske proizvode. V zadnjih tednih je bil večkrat tarča obstreljevanja ruske vojske, ki že vse poletje okrepljeno napada pristanišča ukrajinske Odese in Mikolajeva na jugu države.

O novem napadu z droni na Izmail je danes poročal guverner regije Odesa Oleg Kiper, ki je navedel, da je proti pristanišču poletelo več skupin brezpilotnih letalnikov. »Škoda je nastala na pristaniški in drugi civilni infrastrukturi,« je zapisal na telegramu in dodal, da je izbruhnil požar, več ljudi je bil poškodovanih.

Glede na navedbe ukrajinske vojske je napad trajal več kot štiri ure, usmerjen pa naj bi bil v »civilno infrastrukturo na Donavi«. Zračna obramba je sestrelila 32 dronov šahed iranske izdelave, so navedli in tudi oni poročali o škodi zaradi napadov in požara, ki so ga že pogasili. Sedem ljudi z različno težkimi poškodbami so menda prepeljali v bolnišnico.