    PREMIUM   D+   |   Svet

    Ukrajina naj bi kupovala predvsem evropsko orožje

    Žrtev ruske agresije v dveh letih potrebuje 135 milijard evrov za pokritje finančne vrzeli. Dve tretjini denarja bosta prišli iz EU.
    Evropska komisarka za širitev Marta Kos v financiranju Ukrajine vidi tudi »jasno sporočilo, da čas ni na strani Rusije«. Na fotografiji skupaj s predsednico komisije Ursulo von der Leyen ter komisarjem za gospodarstvo in produktivnost Valdisom Dombrovskisom. FOTO: Nicolas Tucat/AFP
    Galerija
    Evropska komisarka za širitev Marta Kos v financiranju Ukrajine vidi tudi »jasno sporočilo, da čas ni na strani Rusije«. Na fotografiji skupaj s predsednico komisije Ursulo von der Leyen ter komisarjem za gospodarstvo in produktivnost Valdisom Dombrovskisom. FOTO: Nicolas Tucat/AFP
    Peter Žerjavič
    14. 1. 2026 | 19:39
    5:44
    A+A-

    Evropska unija bo z novim posojilom za pokritje velikega dela njene finančne vrzeli poskušala predvsem okrepiti Ukrajino na vojaškem področju. »Ukrajina mora biti v poziciji moči,« je o kontekstu za končanje ruske agresije in prizadevanj za mir povedala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen.

    Med kočljivimi vprašanji je bilo, kako preprečiti, da bi največ koristi imeli drugi dobavitelji oborožitve, predvsem ZDA. Tako bo vsaj na papirju veljalo načelo »kupuj evropsko«. S tem bi EU, ki zagotavlja sredstva, lahko okrepila svojo industrijsko bazo, zagotovila vlaganja v raziskave in odpirala delovna mesta.

    financiranje, posojilo, Ukrajina, Ruska agresija, oboroževanje, Marta Kos, Ursula von der Leyen, reforme, Bruselj, Evropska komisija

    Komentarji

