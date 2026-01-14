Ukrajina naj bi kupovala predvsem evropsko orožje

Evropska unija bo z novim posojilom za pokritje velikega dela njene finančne vrzeli poskušala predvsem okrepiti Ukrajino na vojaškem področju. »Ukrajina mora biti v poziciji moči,« je o kontekstu za končanje ruske agresije in prizadevanj za mir povedala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen.

Med kočljivimi vprašanji je bilo, kako preprečiti, da bi največ koristi imeli drugi dobavitelji oborožitve, predvsem ZDA. Tako bo vsaj na papirju veljalo načelo »kupuj evropsko«. S tem bi EU, ki zagotavlja sredstva, lahko okrepila svojo industrijsko bazo, zagotovila vlaganja v raziskave in odpirala delovna mesta.