Ukrajina napadla še en ruski tanker

Ukrajina je s pomorskimi droni napadla še en ruski tanker v Črnem morju, je danes sporočil neimenovan ukrajinski varnostni vir, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zatrdil je, da napadena ladja pripada t. i. ruski floti v senci, s katero se Moskva izogiba vplivu sankcij Zahoda.

Ukrajinski pomorski droni so v Črnem morju napadli tanker Dašan, je za AFP povedal neimenovan vir iz ukrajinske vojaške obveščevalne službe GUR.

Zatrdil je, da je plovilo, ki pluje pod zastavo Komorov, del t. i. ruske flote v senci, med napadom pa naj bi bilo hudo poškodovano.

Ukrajina je konec novembra v Črnem morju izvedla podoben napad in zadela dva prazna naftna tankerja, od katerih je bil najmanj eden na poti v rusko pristanišče. Ukrajinski varnostni vir je takrat za AFP dejal, da so napadli ladje, ki so »na skrivaj prevažale rusko nafto«.

Kmalu zatem je bil na poti iz Rusije v Gruzijo zadet še tretji tanker, ta naj bi prevažal sončnično olje. Tudi v tem primeru je Rusija trdila, da ga je zadel ukrajinski dron, vendar je Ukrajina v tem primeru zanikala kakršno koli vpletenost.

Turčija je nato v luči napadov pred približno tednom dni posvarila obe strani, naj prenehata napadati energetsko infrastrukturo v Črnem morju, in pozvala k ohranitvi nemotenega pretoka energentov, zlasti v turških ožinah in prek cevovodov na območju Črnega morja.