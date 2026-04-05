Ukrajina naj bi poškodovala ruski naftovod ob Baltiku

V ukrajinskem napadu z dronom je bil poškodovan naftovod v bližini pristanišča Primorsk ob Baltskem morju, so danes sporočile ruske oblasti. Pristanišče je bilo tarča napada že konec marca, ko je na naftnem terminalu izbruhnil požar.

Ruska zračna obramba je nad Leningrajsko regijo sestrelila 19 dronov, ostanki enega od njih pa so »poškodovali naftovod v bližini pristanišča Primorsk, ki se zdaj varno izgoreva«, je na telegramu sporočil guverner regije Leningrad Aleksander Drozdenko.

Povedal je še, da v napadu ni bilo žrtev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajina je v zadnjem času večkrat napadla ruska pristanišča ob Baltskem morju in drugo infrastrukturo na tem območju. Prejšnji teden je bil Primorsk že tarča napada, prav tako tudi rusko baltsko pristanišče Ust-Luga, ki leži ob Finskem zalivu blizu meje z Estonijo.