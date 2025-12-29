Zelenski zanika, da je Ukrajina nad Putinovo rezidenco poslala drone

Ukrajinske sile so domnevno proti rezidenci ruskega predsednika Vladimirja Putina med Moskvo in Sankt Peterburgom izstrelile več deset dronov, je v ponedeljek izjavil ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Dodal je, da je zračna obramba drone sestrelila, in napovedal, da bo Moskva sedaj ponovno pregledala svojo pogajalsko stališče v prizadevanjih za končanje vojne.

Po navedbah Lavrova je ukrajinska vojska ponoči izstrelila 91 dronov proti Putinovi rezidenci v regiji Novgorod. Dodal je, da je zračna obramba vse drone uničila, napad pa je označil za terorističnega. Ob tem je napovedal, da je Moskva izbrala cilje v Ukrajini in se bo za napad maščevala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V napadu naj sicer ne bil bilo poškodovanih ali nastale škode, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je navedbe Moskve označil za laž. Prepričan je, da Moskva s tem spodkopava diplomatska prizadevanja za končanje vojne in pripravlja teren za izvedbo novih napadov na Ukrajino.

Satelitski posnetek Putinove rezidence v regiji Novgorod. FOTO: Reuters

»Preprosto pripravljajo teren za izvedbo napadov, verjetno na prestolnico in verjetno na vladne zgradbe. Vsi morajo biti zdaj pozorni, absolutno vsi,« je novinarjem v odzivu povedal Zelenski, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Prav tako je opozoril, da Moskva z nevarnimi izjavami spodkopava dosežke diplomatskih prizadevanj pod vodstvom ZDA. »Ukrajina ne sprejema ukrepov, ki bi lahko spodkopali diplomacijo. (...) Zelo pomembno je, da svet zdaj ne ostane tiho. Ne smemo dopustiti, da Rusija spodkopava prizadevanja za dosego trajnega miru,« je še zapisal na omrežju X.

Do domnevnega napada na Putinovo rezidenco prihaja v času okrepljenih diplomatskih prizadevanj za končanje vojne v Ukrajini. Zelenski in ameriški predsednik Donald Trump sta po nedeljskem srečanju na Floridi zatrdila, da je bil dosežen velik napredek o mirovnem načrtu, vendar nista potrdila ničesar konkretnega.

Putin Trumpa obvestil o napadu

»Predsednik Trump je s predsednikom Putinom zaključil pozitiven pogovor glede Ukrajine,« je na družbenem omrežju X sporočila tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt. Trump in Putin sta se po telefonu sicer pogovarjala že v nedeljo pred srečanjem ameriškega predsednika z ukrajinskim predsednikom na Floridi.

Zelenski in Trump sta se v nedeljo srečala na Floridi. FOTO: Jim Watson/AFP

Izjava Leavittove je sledila kmalu zatem, ko je Moskva Kijev obtožila, da so ukrajinske sile na Putinovo rezidenco izstrelile več deset dronov. Putin je o tem obvestil Trumpa med telefonskim klicem po poskusu napada ukrajinski dronov na njegovo rezidenco v regiji Novgorod, je za rusko tiskovno agencijo Interfax povedal Putinov svetovalec za zunanjo politiko Jurij Ušakov.

Po njegovih besedah je bil Trump šokiran, ko je slišal za napad. »Predsednik Združenih držav je bil šokiran, dobesedno ogorčen in je dejal, da si sploh ne more predstavljati, da bi nekdo izvedel tako nora dejanja,« je pojasnil Ušakov.

Putin je v ponedeljek izjavil, da ruske sile nadaljujejo z načrtom za zavzetje štirih ukrajinskih regij, ki si jih je Moskva enostransko priključila. Ob tem je dodal, da vojska v Ukrajini postopoma napreduje.