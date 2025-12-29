  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Zelenski zanika, da je Ukrajina nad Putinovo rezidenco poslala drone

    Zelenski je obtožbe Moskve označil za laž in spodkopavanje diplomatskih prizadevanj za končanje vojne. Putin je obvestil Trumpa, ta naj bi bil ogorčen.
    Zelenski svet poziva, naj pozorno opazuje dejanja Moskve. FOTO: Darren Calabrese/Reuters
    Galerija
    Zelenski svet poziva, naj pozorno opazuje dejanja Moskve. FOTO: Darren Calabrese/Reuters
    R. I., STA
    29. 12. 2025 | 19:29
    29. 12. 2025 | 19:32
    3:53
    A+A-

    Ukrajinske sile so domnevno proti rezidenci ruskega predsednika Vladimirja Putina med Moskvo in Sankt Peterburgom izstrelile več deset dronov, je v ponedeljek izjavil ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Dodal je, da je zračna obramba drone sestrelila, in napovedal, da bo Moskva sedaj ponovno pregledala svojo pogajalsko stališče v prizadevanjih za končanje vojne.

    Po navedbah Lavrova je ukrajinska vojska ponoči izstrelila 91 dronov proti Putinovi rezidenci v regiji Novgorod. Dodal je, da je zračna obramba vse drone uničila, napad pa je označil za terorističnega. Ob tem je napovedal, da je Moskva izbrala cilje v Ukrajini in se bo za napad maščevala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    V napadu naj sicer ne bil bilo poškodovanih ali nastale škode, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

    Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je navedbe Moskve označil za laž. Prepričan je, da Moskva s tem spodkopava diplomatska prizadevanja za končanje vojne in pripravlja teren za izvedbo novih napadov na Ukrajino.

    Satelitski posnetek Putinove rezidence v regiji Novgorod. FOTO: Reuters
    Satelitski posnetek Putinove rezidence v regiji Novgorod. FOTO: Reuters

    »Preprosto pripravljajo teren za izvedbo napadov, verjetno na prestolnico in verjetno na vladne zgradbe. Vsi morajo biti zdaj pozorni, absolutno vsi,« je novinarjem v odzivu povedal Zelenski, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

    Prav tako je opozoril, da Moskva z nevarnimi izjavami spodkopava dosežke diplomatskih prizadevanj pod vodstvom ZDA. »Ukrajina ne sprejema ukrepov, ki bi lahko spodkopali diplomacijo. (...) Zelo pomembno je, da svet zdaj ne ostane tiho. Ne smemo dopustiti, da Rusija spodkopava prizadevanja za dosego trajnega miru,« je še zapisal na omrežju X.

    Do domnevnega napada na Putinovo rezidenco prihaja v času okrepljenih diplomatskih prizadevanj za končanje vojne v Ukrajini. Zelenski in ameriški predsednik Donald Trump sta po nedeljskem srečanju na Floridi zatrdila, da je bil dosežen velik napredek o mirovnem načrtu, vendar nista potrdila ničesar konkretnega.

    Putin Trumpa obvestil o napadu

    »Predsednik Trump je s predsednikom Putinom zaključil pozitiven pogovor glede Ukrajine,« je na družbenem omrežju X sporočila tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt. Trump in Putin sta se po telefonu sicer pogovarjala že v nedeljo pred srečanjem ameriškega predsednika z ukrajinskim predsednikom na Floridi.

    Zelenski in Trump sta se v nedeljo srečala na Floridi. FOTO: Jim Watson/AFP
    Zelenski in Trump sta se v nedeljo srečala na Floridi. FOTO: Jim Watson/AFP

    Izjava Leavittove je sledila kmalu zatem, ko je Moskva Kijev obtožila, da so ukrajinske sile na Putinovo rezidenco izstrelile več deset dronov. Putin je o tem obvestil Trumpa med telefonskim klicem po poskusu napada ukrajinski dronov na njegovo rezidenco v regiji Novgorod, je za rusko tiskovno agencijo Interfax povedal Putinov svetovalec za zunanjo politiko Jurij Ušakov.

    Po njegovih besedah je bil Trump šokiran, ko je slišal za napad. »Predsednik Združenih držav je bil šokiran, dobesedno ogorčen in je dejal, da si sploh ne more predstavljati, da bi nekdo izvedel tako nora dejanja,« je pojasnil Ušakov.

    Putin je v ponedeljek izjavil, da ruske sile nadaljujejo z načrtom za zavzetje štirih ukrajinskih regij, ki si jih je Moskva enostransko priključila. Ob tem je dodal, da vojska v Ukrajini postopoma napreduje.

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc nasmejal avstrijsko novinarko, zagotovo marsikoga bode, da je tako dober

    V Oberstdorfu jutri štart 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, ki jo bo Domen Prevc začel kot vroči kandidat za zmago. Dobro se razume s Kobajašijem.
    Miha Šimnovec 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Sestre Dionne

    Umrla še zadnja od sester, ki so jo v otroštvu postavili na ogled turistom

    Pet identičnih sester je bilo nekoč atrakcija, potem ko jih je kanadska vlada preprosto odvzela staršem.
    28. 12. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Jezna Mikaela Shiffrin udarila po Avstrijcih: To naj bi bil šov

    Ameriška smučarska zvezdnica zmagala tudi na slalomu za svetovni pokal v Semmeringu. Črn dan Slovenk na generalki za Kranjsko Goro.
    Miha Šimnovec 28. 12. 2025 | 20:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nočne patrulje

    Policija po slovenskih mestih ukinja nočno dežurstvo, sindikat na nogah

    Na Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) naj bi po njihovih navedbah lokalni skupnosti sporočili, da so varnostne razmere stabilne.
    28. 12. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Novice  |  Svet
    Intervju

    Ukrajinski veleposlanik: Naslednji korak bosta naredila Trump in Putin

    O nerešenih ozemeljskih vprašanjih bo treba doseči dogovor z ukrajinskim prebivalstvom, je v pogovoru za Delo poudaril Petro Bešta.
    Jure Kosec 29. 12. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Do miru v Ukrajini je še vedno daleč

    Najnovejše srečanje med Donaldom Trumpom in Volodimirjem Zelenskim v Mar-a-Lagu je postreglo z malo resničnih novosti.
    Jure Kosec 29. 12. 2025 | 19:47
    Preberite več
    Novice  |  Svet
