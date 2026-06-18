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    Svet

    Zaporedna napada na srce ruske nafte: Kijev cilja energetske prihodke Moskve

    Po napadu se je iz stavbe dvignil črni dim, preden je večja eksplozija stresla še en del objekta in v zrak pognala streho velikega rezervoarja za gorivo.
    Posledice ukrajinskega napada na rusko rafinerijo FOTO: Reuters
    Galerija
    Posledice ukrajinskega napada na rusko rafinerijo FOTO: Reuters
    Ma. J.
    18. 6. 2026 | 08:25
    18. 6. 2026 | 08:41
    3:48
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    Ukrajina je napadla pomembno moskovsko rafinerijo v četrtek zgodaj zjutraj. Gre za drugi takšen napad ta teden, so dejali ruski uradniki; Kijev medtem izvaja vse več napadov na energetsko infrastrukturo v Rusiji, poroča CNN.

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    Rusija pozorno spremlja Trumpov retorični obrat

    Več dronov je zadelo rafinerijo MNPZ oziroma Kapotnja v istoimenskem okrožju, je na omrežju telegram sporočil župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin. Ruska zračna obramba je po njegovih besedah ponoči uničila 43 brezpilotnih letalnikov. »Zračna obramba še naprej odvrača napade,« je zapisal.

    Pri CNN so analizirali trenutek eksplozije v rafineriji. Po napadu se je iz stavbe dvignil črn dim, preden je večja eksplozija stresla še en del objekta in v zrak pognala streho velikega rezervoarja za gorivo.

    Rafinerijo Kapotnja so prvič napadli v torek. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na družbenem omrežju X takrat objavil posnetek škode na ruski rafineriji. Med drugim se je zahvalil ukrajinskim vojaškim silam. »Rusijo je treba prisiliti, da konča vojno proti našim ljudem. In ukrajinska orožja dolgega dometa so pomembna komponenta tovrstnega pritiska,« je še sporočil.

    Ukrajina cilja srce energetskega sistema Kremlja

    Ukrajinski droni so zadeli tudi stanovanjsko hišo na obrobju Moskve, poroča ruska državna agencija Tass. V napadu ni bilo žrtev, nastala pa je gmotna škoda. Razbitine dronov so poškodovale tudi objekte zunaj ruske prestolnice, in sicer stanovanjsko hišo, fitnes center, industrijsko stavbo in nakupovalno središče, kjer je izbruhnil požar.

    V ruski regiji Rostov je v ukrajinskem napadu z droni v četrtek umrl civilist, dva sta bila ranjena. Poškodovana je bila tudi lokomotiva, zagorelo je v dveh poslovnih stavbah. 

    Moskovsko rafinerijo so zadeli že drugič v dveh dneh. FOTO: Reuters
    Moskovsko rafinerijo so zadeli že drugič v dveh dneh. FOTO: Reuters

    Ukrajina je v zadnjih mesecih izvedla obsežne napade z droni na ruske rafinerije, naftna skladišča in vojaške objekte, s čimer poskuša oslabiti rusko energetsko infrastrukturo. Ker Rusija približno tretjino državnih prihodkov pridobi iz nafte, ti napadi povzročajo vse večjo gospodarsko škodo. Posledice so se pokazale tudi na Krimu, kjer je zaradi ukrajinskih napadov pomanjkanje goriva.

    Napadi se časovno ujemajo s srečanjem voditeljev skupine G7 v Franciji. Ukrajinski predsednik je sporočil, da so se partnerji strinjali pomagati Ukrajini pri krepitvi zračne obrambe, njegove predloge pa je pozitivno sprejel tudi ameriški predsednik Donald Trump. Trump je Rusijo pozval k dogovoru za končanje vojne, francoski predsednik Emmanuel Macron pa je poudaril, da voditelji G7 menijo, da Rusija trenutno ne išče miru.

    Napadi tudi na Ukrajino

    Po poročanju tujih tiskovnih agencij sta v ukrajinski prestolnici ponoči odjeknili najmanj dve eksploziji. »Sovražnik napada prestolnico z balističnimi raketami,« je na telegramu sporočil vodja kijevske vojaške uprave Timur Tkačenko.

    Po podatkih ukrajinskega vojnega letalstva sta najmanj dve raketi poleteli v smeri Kijeva, ena pa je bila usmerjena na območje mesta Poltava na severovzhodu države.

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