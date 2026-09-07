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    Svet

    Ukrajina napada rusko energetsko infrastrukturo, Rusija krepi pritiske na Kijev

    Diplomatska prizadevanja ZDA za zdaj niso prinesla dogovora o prekinitvi vojne.
    Zelenski je navedel, da je bila poškodovana rafinerija v regiji Rjazan, približno 480 kilometrov od ukrajinske meje. FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters
    Galerija
    Zelenski je navedel, da je bila poškodovana rafinerija v regiji Rjazan, približno 480 kilometrov od ukrajinske meje. FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters
    R. I.
    7. 9. 2026 | 16:30
    8:47
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    Vojna med Rusijo in Ukrajino se kljub okrepljenim diplomatskim prizadevanjem za njeno končanje nadaljuje z veliko intenzivnostjo, poroča STA. Ukrajinske sile so v zadnjih dneh izvedle več napadov z brezpilotnimi letalniki na cilje globoko na ruskem ozemlju, med drugim na naftne rafinerije, medtem ko Rusija stopnjuje zračne napade na ukrajinska mesta. Kijev se pri tem sooča z vse pogostejšimi opozorili pred zračnimi napadi, ki pomembno vplivajo na vsakdanje življenje prebivalstva.

    Ruske oblasti so danes poročale o več mrtvih in ranjenih po ukrajinskih napadih z brezpilotnimi letalniki v več ruskih regijah in na zasedenem Krimu. V Permu, več kot 1100 kilometrov vzhodno od Moskve, je bila po navedbah regionalnega guvernerja Dmitrija Mahonina ubita ena oseba, štiri pa so bile ranjene.

    Poškodovana je bila tudi večnadstropna stavba. Mahonin je napad označil za obsežnega in sporočil, da je bilo nad Permsko regijo prestreženih 27 ukrajinskih dronov.

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    V obmejni Belgorodski regiji je bil v mestu Grajvoron ubit moški, dve osebi sta bili ranjeni. Po navedbah regionalnih oblasti so napadi povzročili tudi materialno škodo in požare.

    Žrtve so zabeležili tudi na Krimu, ki si ga je Rusija priključila leta 2014, česar Ukrajina in večina mednarodne skupnosti ne priznavata. Po navedbah tamkajšnjih oblasti sta bili ubiti dve osebi, med njima najstnica, osem večnadstropnih stanovanjskih stavb pa naj bi bilo poškodovanih. Ruske navedbe o posledicah napadov ni bilo mogoče neodvisno preveriti.

    Tarče tudi rafinerije

    Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je potrdil, da so ukrajinske sile izvedle napade na cilje v Rusiji. Med njimi so bile po njegovih besedah tudi naftne rafinerije.

    Zelenski je navedel, da je bila poškodovana rafinerija v regiji Rjazan, približno 480 kilometrov od ukrajinske meje. Tarče naj bi bile tudi rafinerije v Permski regiji in Tatarstanu. Ukrajinske sile naj bi napadle še objekt za skladiščenje in izstreljevanje brezpilotnih letalnikov v Kurski regiji ter cilj v Črnem morju.

    Kijev z napadi na cilje daleč od frontne črte kaže, da lahko z brezpilotnimi sistemi doseže tudi območja v notranjosti Rusije. FOTO: Darya Nazarova/AFP
    Kijev z napadi na cilje daleč od frontne črte kaže, da lahko z brezpilotnimi sistemi doseže tudi območja v notranjosti Rusije. FOTO: Darya Nazarova/AFP

    Napadi na rusko energetsko infrastrukturo predstavljajo del širše ukrajinske strategije, katere namen je zmanjšati sposobnost Rusije za financiranje in oskrbovanje vojaških operacij, piše Guardian. Hkrati Kijev z napadi na cilje daleč od frontne črte kaže, da lahko z brezpilotnimi sistemi doseže tudi območja v notranjosti Rusije.

    Moskva pa ukrajinske napade označuje kot napade na rusko ozemlje in civilno infrastrukturo. Ruske sile obenem nadaljujejo obsežne napade na ukrajinska mesta.

    Kijev pod skoraj neprekinjenimi zračnimi opozorili

    Posebej izrazito je stopnjevanje ruskih zračnih napadov v Kijevu. Analiza podatkov ukrajinskih oblasti, ki jo je opravila BBC-jeva preverjevalna ekipa, kaže, da se je število zračnih alarmov v ukrajinski prestolnici povzpelo na najvišje ravni od začetka ruske obsežne invazije leta 2022.

    Med 27. avgustom in 2. septembrom je bilo v Kijevu zabeleženih 76 zračnih alarmov. To je več kot v katerem koli primerljivem tednu od začetka vojne, čeprav so podatki iz prvih dni invazije deloma nepopolni.

    Od konca avgusta so se opozorila v prestolnici pojavljala v povprečju približno desetkrat na dan. Posamezen alarm lahko traja le nekaj minut, v nekaterih primerih pa skoraj štiri ure in pol.

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    Putinova elita govori, da so proti Zahodu. A tja hodijo na počitnice

    Pomembna sprememba je tudi čas napadov. Medtem ko so bili ruski zračni napadi v preteklosti pogosto skoncentrirani ponoči, se napadi zdaj pojavljajo tudi čez dan. To povzroča dodatne motnje v šolah, podjetjih in javnem prometu.

    Ukrajinske oblasti opozarjajo tudi na uporabo nove generacije ruskih napadalnih brezpilotnih letalnikov, opremljenih z reaktivnimi motorji. Ti naj bi dosegali hitrosti okoli 595 kilometrov na uro, kar je približno trikrat več od starejših različic brezpilotnih letalnikov tipa Shahed z batnimi oziroma propelerjskimi pogoni.

    Po podatkih ukrajinskih letalskih sil je Rusija avgusta uporabila približno 2800 takšnih hitrih brezpilotnih letalnikov, skoraj dvakrat toliko kot julija.

    Večja hitrost zmanjšuje čas, ki je na voljo za zaznavanje in prestrezanje, zaradi česar so ti sistemi zahtevnejša tarča za ukrajinsko zračno obrambo. Ukrajina zato razvija nove prestrezne sisteme, pri čemer Zelenski navaja sodelovanje 67 domačih podjetij.

    Po podatkih ukrajinskih letalskih sil je Rusija avgusta uporabila približno 2800 takšnih hitrih brezpilotnih letalnikov, skoraj dvakrat toliko kot julija. FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters
    Po podatkih ukrajinskih letalskih sil je Rusija avgusta uporabila približno 2800 takšnih hitrih brezpilotnih letalnikov, skoraj dvakrat toliko kot julija. FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters

    Po besedah predstavnika ukrajinskih letalskih sil Jurija Ihnata je trenutno prestreženih približno 60 odstotkov brezpilotnih letalnikov. Pri novih sistemih zato ni pomembna samo hitrost prestreznika, temveč predvsem njegova sposobnost natančnega vodenja do cilja.

    Vojna vse bolj posega v vsakdanje življenje Kijeva

    Pogostost zračnih alarmov ima neposredne posledice za življenje prebivalcev prestolnice, poroča BBC. Učenci morajo med poukom zapuščati učilnice in se umikati v zaklonišča, zaposleni prekinejo delo, javni promet pa se ob alarmih deloma ustavlja.

    Poseben problem predstavlja promet prek reke Dnipro, kjer posamezni odseki javnega prevoza potekajo nad zemljo. Ob zračnih alarmih so zato potrebne začasne spremembe oziroma nadomestni avtobusni prevozi, kar dodatno otežuje potovanje po mestu.

    Vpliv je čutiti tudi v gospodarstvu. Trgovine in druga podjetja morajo ob alarmih pogosto prekiniti dejavnost, zaposleni in stranke pa se umaknejo na varnejša območja.

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    Prvič v Kijevu, osmič v Moskvi

    Ukrajinske oblasti zato pripravljajo dvostopenjski sistem opozarjanja. Pri manj neposredni nevarnosti, na primer ob grožnji brezpilotnih letalnikov, bi bile omejitve za delo, izobraževanje in promet manjše. Ob nevarnejših raketnih napadih bi sledile strožje omejitve.

    Diplomacija za zdaj brez preboja

    Stopnjevanje vojaških aktivnosti prihaja v času novih diplomatskih prizadevanj Združenih držav za končanje vojne.

    Ameriška odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner sta se konec tedna najprej sestala z ruskimi predstavniki v Moskvi, nato pa obiskala Kijev, kjer sta se pogovarjala z Zelenskim. Pogovori so bili po navedbah Kremlja »zelo koristni«, ameriška stran pa jih je opisala kot usmerjene v konkretne predloge za rešitev konflikta.

    Kljub temu srečanja niso prinesla preboja. Zelenski je po pogovorih dejal, da je Ukrajina od ZDA zahtevala obsežnejšo podporo za zračno obrambo in zaščito energetske infrastrukture pred prihajajočo zimo, vključno z dodatnimi sistemi Patriot.

    Ukrajinske oblasti se pripravljajo na možnost novih ruskih napadov na energetsko infrastrukturo, hkrati pa skušajo zagotoviti dovolj zračne obrambe za zaščito mest in ključnih objektov. FOTO: Andy Buchanan/AFP
    Ukrajinske oblasti se pripravljajo na možnost novih ruskih napadov na energetsko infrastrukturo, hkrati pa skušajo zagotoviti dovolj zračne obrambe za zaščito mest in ključnih objektov. FOTO: Andy Buchanan/AFP

    Ukrajinski predstavnik je obenem povedal, da sta ameriška odposlanca v Kijev prinesla nove in po oceni ukrajinske strani učinkovitejše predloge za končanje vojne. Podrobnosti teh predlogov niso bile javno objavljene.

    Witkoff je opozoril, da bo za dosego dogovora potreben kompromis na obeh straneh. Washington si prizadeva za nadaljevanje pogajanj, vendar ostajajo temeljna vprašanja, povezana z ozemljem, varnostnimi jamstvi in prihodnjim statusom zasedenih območij, nerešena.

    Zima bo nov preizkus za obe strani

    Sedanje dogajanje kaže na dve vzporedni težnji. Na eni strani Ukrajina širi uporabo brezpilotnih letalnikov proti ruskim vojaškim, industrijskim in energetskim ciljem. Na drugi strani Rusija povečuje intenzivnost napadov na ukrajinska mesta in razvija nove načine za obhod ukrajinske zračne obrambe.

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    Witkoff in Kushner sta prispela na pogovore v Kijev

    Za Kijev bo eden ključnih izzivov prihajajoča zima. Ukrajinske oblasti se pripravljajo na možnost novih ruskih napadov na energetsko infrastrukturo, hkrati pa skušajo zagotoviti dovolj zračne obrambe za zaščito mest in ključnih objektov.

    Diplomatska prizadevanja ZDA za zdaj niso prinesla dogovora o prekinitvi vojne. Nadaljevanje pogajanj bo zato potekalo ob hkratnem stopnjevanju vojaškega pritiska, kar kaže, da kljub novim diplomatskim pobudam neposreden konec konflikta ostaja negotov.

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