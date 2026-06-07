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    Svet

    V novih napadih ruskih brezpilotnikov v Ukrajini ubita dva človeka

    Zelenski se bo medtem v Londonu na pogovorih o nadaljnji podpori Ukrajini srečal z voditelji Francije, Nemčije in Velike Britanije.
    Zaporožje. FOTO: Reuters
    Galerija
    Zaporožje. FOTO: Reuters
    STA
    7. 6. 2026 | 10:06
    7. 6. 2026 | 10:08
    2:09
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    V Ukrajini sta bila v novih napadih ruskih brezpilotnikov ubita dva človeka, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo medtem danes v Londonu na pogovorih o nadaljnji podpori Ukrajini srečal z voditelji Francije, Nemčije in Velike Britanije, poročajo tuje tiskovne agencije.

    V napadih ruskih brezpilotnih letalnikov na jugovzhodu in v osrednjem delu Ukrajine sta bila danes ubita dva človeka, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile ukrajinske oblasti.

    V regiji Zaporožje je bil v napadu ruskega brezpilotnika ubit 56-letni voznik minibusa, v regiji Dnipropetrovsk pa 59-letni moški, še ena oseba je bila ranjena.

    Na pogovorih o nadaljnji podpori Ukrajini bo danes britanski premier Keir Starmer v Londonu gostil ukrajinskega predsednika Zelenskega, francoskega predsednika Emmanuela Macrona in nemškega kanclerja Friedricha Merza.

    Srečanje v Londonu bo potekalo po sobotnem obsežnemu ukrajinskemu napadu z brezpilotniki na Sankt Peterburg, kjer je ob udeležbi ruskega predsednika Vladimirja Putina potekal mednarodni gospodarski forum, kar kaže na vse večjo zmožnost Kijeva, da napade cilje globoko v Rusiji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

    Britanski premier Keir Starmer bo v nedeljo na Downing Streetu gostil Zelenskega, francoskega predsednika Emmanuela Macrona in nemškega kanclerja Friedricha Merza na pogovorih o podpori Ukrajini. FOTO: Yiannis Kourtoglou/Reuters
    Britanski premier Keir Starmer bo v nedeljo na Downing Streetu gostil Zelenskega, francoskega predsednika Emmanuela Macrona in nemškega kanclerja Friedricha Merza na pogovorih o podpori Ukrajini. FOTO: Yiannis Kourtoglou/Reuters

    Zelenski je v odprtem pismu, objavljenem v četrtek, ruskemu predsedniku Putinu predlagal srečanje na štiri oči, na katerem bi govorila o končanju vojne med državama. Putin je predlog v petek zavrnil, češ da v takšnem srečanju ne vidi smisla, dokler ni dogovora o pogojih za končanje vojne. Ponovil je, da se bo vojna v Ukrajini, ki jo je Rusija z invazijo začela februarja 2022, končala takrat, ko bo Rusija dosegla svoje cilje.

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