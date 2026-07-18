Ukrajina napadla skladišča največjega ruskega spletnega trgovca

V ukrajinskih napadih z brezpilotnimi letalniki na dve skladišči največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries je po navedbah ruskih oblasti umrlo osem ljudi, 62 pa je bilo ranjenih, poroča BBC.

Sedem ljudi je umrlo v skladišču v mestu Tambov, približno 475 kilometrov jugovzhodno od Moskve, kjer je bilo ranjenih še 25 ljudi. Še ena oseba je umrla, 37 pa jih je bilo poškodovanih v napadu na skladišče v Elektrostalu v Moskovski regiji.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da so bili tarča napadov »pomembni logistični objekti«, ki naj bi jih Rusija uporabljala za dobavo sankcioniranih komponent za proizvodnjo brezpilotnikov in navigacijske opreme. Dodal je, da je Ukrajina napadla tudi cilje v Azovskem in Črnem morju ter na zasedenem Krimu.

Posnetki s prizorišča prikazujejo obsežen požar v logističnem centru, gost dim in zaposlene, ki so med eksplozijami bežali iz skladišč. Napadi so se začeli ponoči, videoposnetki na družbenih omrežjih pa prikazujejo poškodovane delavce in zgradbe, ki jih je zajel ogenj.

Zelenski je poudaril, da so bili napadi odgovor na ruske napade na ukrajinsko civilno infrastrukturo in mesta. V ruskih napadih na Ukrajino je v noči na sredo po ukrajinskih podatkih umrlo 14 ljudi.

Wildberries kot pomemben del ruske logistike

Wildberries pogosto označujejo za ruski Amazon. Skupina RWB, ki združuje Wildberries in oglaševalsko družbo Russ, je bila po ocenah revije Forbes Russia leta 2026 vredna približno 12,6 milijarde dolarjev.

Predsednik Ukrajinskega centra za varnost in sodelovanje Serhij Kuzan je za BBC dejal, da ima Wildberries pomembno vlogo v ruski logistiki. Po njegovih besedah so ruski prostovoljci prek spletne platforme kupovali vojaško opremo, kot so radijske postaje, neprebojni jopiči in komponente za brezpilotnike.

FOTO: Afp

Po njegovih besedah je bil glavni namen napadov motiti ruske logistične poti ter oskrbo vojske in obrambne industrije z elektroniko, izdelki z dvojno rabo in drugim sankcioniranim blagom. Dodal je, da bi lahko napadi povzročili tudi gospodarsko škodo in vplivali na podporo vojni v ruski javnosti.

Rusija: največji napad na regijo

Izvršna direktorica Wildberries Tatjana Kim, ena najbogatejših ruskih podjetnic, je dogajanje označila za »grozljivo noč« tako za podjetje kot za Rusijo.

Guverner Tambovske regije Jevgenij Pervišov je sporočil, da je bilo v napadu ubitih sedem zaposlenih v nočni izmeni, medtem ko je ruska zračna obramba pred mestom sestrelila še 28 ukrajinskih brezpilotnikov. Sedem ranjenih je v kritičnem stanju, večina poškodb pa je posledica šrapnelov. Napad je označil za »največjega in najbolj nečloveškega« doslej glede na število uporabljenih dronov in žrtev.

Guverner Moskovske regije Andrej Vorobjov je medtem sporočil, da je bilo v Elektrostalu sestreljenih 48 brezpilotnikov, osem ranjenih pa je v resnem stanju. Dodal je še, da je padajoči dron zadel tudi rusko skladišče nafte, kar je označil za dogodek z »najhujšimi posledicami«. Zelenski je ločeno potrdil, da je Ukrajina zadela tudi naftni objekt.

FOTO: Afp

Ukrajina je v zadnjih tednih okrepila napade z brezpilotniki na rusko energetsko infrastrukturo. Kijev trdi, da je zaradi teh napadov onesposobljenih skoraj 43 odstotkov ruskih zmogljivosti za predelavo nafte.

Ukrajina poudarja, da so ruski naftni in plinski objekti legitimne vojaške tarče, saj Rusija prihodke od izvoza fosilnih goriv uporablja za financiranje invazije na Ukrajino, ki se je začela februarja 2022. Tudi ruski predsednik Vladimir Putin je junija priznal, da ukrajinski napadi povzročajo pomanjkanje goriva, v začetku julija pa je podpisal zakon za povečanje oskrbe domačega trga z gorivi.