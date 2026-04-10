    Ukrajina: nove žrtve ob velikih besedah o velikonočnem premirju

    O mrtvih in gmotni škodi poročajo tako z vzhoda Ukrajine kot z juga Rusije. Prekinitev ognja naj bi trajala od sobote popoldne do nedelje zvečer.
    Ruski droni so v Konotopu povzročili več požarov. FOTO: Reuters
    10. 4. 2026 | 12:53
    10. 4. 2026 | 13:52
    Ruski napadi so to noč v regiji Dnipropetrovsk na vzhodu Ukrajine zahtevali dve življenji, ukrajinske sile pa so nad državo prestregle 113 od 128 ruskih dronov. Rusko obrambno ministrstvo je poročalo o obsežnem ukrajinskem napadu s 158 droni, predvsem na območju regij Rostov in Volgograd, kjer je umrla ena oseba.

    Regionalne oblasti v Dnipropetrovsku so danes sporočile, da sta bila ubita dva človeka, trije pa so bili ranjeni, ko so ruske sile ponoči izvedle več deset napadov s topništvom in z droni. Ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform je poročala, da sta bila v nočnih napadih z ruskimi droni na jugu regije Odesa močno poškodovana dva pomembnejša energetska objekta, zaradi česar je bilo danes dopoldne brez elektrike več kot 11.000 gospodinjstev. Ruske sile so danes izvedle nov val napadov, eksplozije je bilo slišati tudi v prestolnici Kijev, je poročala ukrajinska televizija Suspilne.

    Boji z ognjenimi zublji v Konotopu FOTO: Reuters
    Boji z ognjenimi zublji v Konotopu FOTO: Reuters

    Rusko obrambno ministrstvo je poročalo o obsežnem ukrajinskem napadu z droni, predvsem na območju regij Rostov in Volgograd na jugu Rusije, kjer je protizračna obramba prestregla 151 od 158 dronov. V mestu Voljski v regiji Volgograd je bil ubit moški, je na telegramu sporočil guverner regije Andrej Bočarov. Po njegovih navedbah je bil v kraju Svetli Jar poškodovan rezervoar za nafto, pri čemer je izbruhnil požar.

    Državi sta tako nadaljevali medsebojne napade, potem ko so v četrtek iz Kremlja sporočili, da je ruski predsednik Vladimir Putin za ta konec tedna, ko pravoslavci praznujejo veliko noč, razglasil prekinitev ognja. Veljala bo od sobote od 15. ure po srednjeevropskem času do konca nedelje. Pred tem je tudi Kijev predlagal prekinitev ognja v velikonočnem času. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes sporočil, da bo Ukrajina v skladu s tem tudi ravnala.

    image_alt
    Zelenski za velikonočno premirje

    Med dosedanjimi prekinitvami ognja, denimo med lanskim 30-urnim premirjem med pravoslavno veliko nočjo in ob praznovanju konca druge svetovne vojne v maju, sta se obe strani obtoževali kršitev ter izkoriščanja prekinitve spopadov za prerazporeditev vojakov in oskrbo enot.

    Donald Trump

    Alarm zaradi Trumpovega duševnega zdravja; vsi znaki demence

    Stopnjevanje apokaliptične retorike ameriškega predsednika je kritike utrdilo v dvomih o njegovih kognitivnih sposobnostih. Modrice, obliži, ličila na rokah ...
    Saša Bojc 8. 4. 2026 | 18:00
    Ustanovna seja DZ

    Golob in Janša se bosta stehtala prvič po volitvah

    Volitve predsednika državnega zbora bodo prvi preizkus nove razdelitve moči. Vprašanja in odgovori pred konstitutivno sejo novega sklica državnega zbora.
    Uroš Esih 9. 4. 2026 | 18:40
    Vojna v Iranu

    Netanjahu bo umiril napade na Libanon, pravi Trump

    Spremljali smo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    9. 4. 2026 | 06:45
    Anikó Lévai

    Kdo je skrivnostna soproga Viktorja Orbána?

    Spoznala sta se pri njenih dvajsetih letih, se poročila leta 1986, skupaj imata pet otrok, štiri hčerke in sina.
    Tanja Jaklič 9. 4. 2026 | 18:00
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

    STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:47
    POSLOVANJE

    Če tukaj škripa, se to hitro pozna

    Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:52
    Vredno branja

    Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

    Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
    Vredno branja

    Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

    Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
    Nove tehnologije

    Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

    Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
    Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
    Razpis

    Sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij

    Na voljo več kot 26 milijonov evrov. Čas za prijavo na območju t. i. belih lis je do 28. septembra.
    Marjana Kristan Fazarinc 10. 4. 2026 | 05:00
    Kibernetska kriza

    Upravljanje komunikacij v kibernetski krizi

    Novo strokovno gradivo o upravljanju komunikacije v kibernetski krizi organizacijam ponuja celovit okvir za učinkovito komuniciranje ob kibernetskih incidentih.
    Marjana Kristan Fazarinc 10. 4. 2026 | 04:30
    Kvantne tehnologije

    Nov center za uporabne kvantne tehnologije

    Razvoj: Dunaj si želi okrepiti svojo vlogo evropskega središča za razvoj naprednih tehnologij
    Marjana Kristan Fazarinc 10. 4. 2026 | 04:00
    Francija

    Upokojenec sestrelil občinski dron, misleč, da gre za vlomilce

    V resnici je dron uporabila občinska služba za pregled streh javnih stavb.
    10. 4. 2026 | 14:31
    Modna hiša D & G

    Stefano Gabbana odstopil s položaja predsednika upravnega odbora

    Eden od soustanoviteljev italijanske luksuzne znamke Dolce & Gabbana kljub temu ostaja na svojih položajih v kreativi modne hiše.
    10. 4. 2026 | 14:00
    Volitve

    Kakšne so poslanske plače in kaj vse jim poleg te še pripada

    Poslanec ima pravico do 40 dni letnega dopusta. Kakšno pa je nadomestilo za ločeno življenje?
    10. 4. 2026 | 14:00
    Zdravstveni dom Krško

    V zdravstvenem domu brez dovoljenj izvajal samoplačniške alternativne terapije

    Na nenavadne prakse fizioterapevta Christiana Medica so na družbenih omrežjih in v anonimki opozorili nekateri starši otrok.
    10. 4. 2026 | 13:08
    V lovu za rekordom

    Benjamin Šeško pomaga Portugalcu, ki je ujel Ronalda in prehitel Beckhama

    Bruno Fernandes je bil v premier league izbran za igralca meseca, s čimer se je izenačil s slavnim rojakom. Pred njim sta le Thierry Henry in Kevin De Bruyne.
    10. 4. 2026 | 13:00
    Magazin  |  Zanimivosti
    SVETOVNI DAN ZDRAVJA

    Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

    Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:50
    Vredno branja

    Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

    Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
    ENERGIJA

    Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

    Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
    DOBRO JE VEDETI

    Kako izbrati prava okna za vaš dom?

    V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 12:47
    Vredno branja

    Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

    Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
    Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

    Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
    31. 3. 2026 | 07:00
    Vredno branja

    Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

    Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
    7. 4. 2026 | 09:18
