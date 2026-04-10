Ukrajina: nove žrtve ob velikih besedah o velikonočnem premirju

Ruski napadi so to noč v regiji Dnipropetrovsk na vzhodu Ukrajine zahtevali dve življenji, ukrajinske sile pa so nad državo prestregle 113 od 128 ruskih dronov. Rusko obrambno ministrstvo je poročalo o obsežnem ukrajinskem napadu s 158 droni, predvsem na območju regij Rostov in Volgograd, kjer je umrla ena oseba.

Regionalne oblasti v Dnipropetrovsku so danes sporočile, da sta bila ubita dva človeka, trije pa so bili ranjeni, ko so ruske sile ponoči izvedle več deset napadov s topništvom in z droni. Ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform je poročala, da sta bila v nočnih napadih z ruskimi droni na jugu regije Odesa močno poškodovana dva pomembnejša energetska objekta, zaradi česar je bilo danes dopoldne brez elektrike več kot 11.000 gospodinjstev. Ruske sile so danes izvedle nov val napadov, eksplozije je bilo slišati tudi v prestolnici Kijev, je poročala ukrajinska televizija Suspilne.

Boji z ognjenimi zublji v Konotopu FOTO: Reuters

Rusko obrambno ministrstvo je poročalo o obsežnem ukrajinskem napadu z droni, predvsem na območju regij Rostov in Volgograd na jugu Rusije, kjer je protizračna obramba prestregla 151 od 158 dronov. V mestu Voljski v regiji Volgograd je bil ubit moški, je na telegramu sporočil guverner regije Andrej Bočarov. Po njegovih navedbah je bil v kraju Svetli Jar poškodovan rezervoar za nafto, pri čemer je izbruhnil požar.

Državi sta tako nadaljevali medsebojne napade, potem ko so v četrtek iz Kremlja sporočili, da je ruski predsednik Vladimir Putin za ta konec tedna, ko pravoslavci praznujejo veliko noč, razglasil prekinitev ognja. Veljala bo od sobote od 15. ure po srednjeevropskem času do konca nedelje. Pred tem je tudi Kijev predlagal prekinitev ognja v velikonočnem času. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes sporočil, da bo Ukrajina v skladu s tem tudi ravnala.

Med dosedanjimi prekinitvami ognja, denimo med lanskim 30-urnim premirjem med pravoslavno veliko nočjo in ob praznovanju konca druge svetovne vojne v maju, sta se obe strani obtoževali kršitev ter izkoriščanja prekinitve spopadov za prerazporeditev vojakov in oskrbo enot.