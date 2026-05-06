Ukrajina po uveljavitvi enostranske prekinitve ognja poroča o ruskih napadih

Iz Ukrajine danes, dan po silovitih ruskih napadih, v katerih je umrlo 28 ljudi, poročajo o novem obstreljevanju. Po navedbah oblasti je Rusija nad državo izstrelila 108 dronov in tri rakete ter s tem kršila opolnoči uveljavljeno prekinitev ognja, ki jo je v ponedeljek sicer enostransko razglasil Kijev. O sestreljenih dronih poročajo tudi iz Rusije.

Sirene, ki opozarjajo na napade, so se davi oglasile v več regijah Ukrajine. Iz Harkova na severovzhodu poročajo o dveh ranjenih, v sosednji regiji Sumi je bil napad ruskega drona usoden za žensko, v regiji Zaporožje na jugovzhodu pa je bil po navedbah oblasti tarča sovražnega ognja industrijski sektor, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je poudaril, da se bodo na vsako morebitno kršitev prekinitve ognja odzvali sorazmerno. FOTO: Ludovic Marin/AFP

Opolnoči po lokalnem času je začela veljati enostranska prekinitev ognja, ki jo je v ponedeljek razglasil Kijev. Moskva je pred tem uveljavitev premirja ob 9. maju, ko v Rusiji slovesno zaznamujejo dan zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni, napovedala za petek in soboto. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki že dolgo poziva k prekinitvi ognja, je ob tem poudaril, da se bodo na vsako morebitno kršitev odzvali sorazmerno.

Zaradi najnovejših napadov na Ukrajino je zunanji minister Andrij Sibiha ruski poziv k premirju označil za lažnega. »To kaže, da Rusija zavrača mir in da njeni lažni pozivi k prekinitvi ognja 9. maja nimajo nobene zveze z diplomacijo. (Ruskega predsednika Vladimirja) Putina zanimajo le vojaške parade, ne človeška življenja,« je vodja ukrajinske diplomacije zapisal na družbenem omrežju X.

Rusija je v torek izvedla niz silovitih napadov na Ukrajino, v katerih je bilo po zadnjih podatkih ukrajinskih oblasti ubitih najmanj 28 ljudi, od tega 12 v Zaporožju, šest v Kramatorsku, po štirje v Dnipru in Poltavi ter po eden v Harkovu in Nikopolu. Po navedbah ruskih oblasti pa je pet smrtnih žrtev v torek zvečer zahteval tudi ukrajinski napad na zasedenem polotoku Krim, še dve osebi sta življenje izgubili domnevno v napadu ukrajinskega drona v osrednji Rusiji.

Sirene, ki opozarjajo na napade, so se davi oglasile v več regijah Ukrajine. Na fotografiji prizor iz Kramatorska v regiji Doneck. FOTO: Iryna Rybakova/AFP

Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da je njihova zračna obramba med 19. uro v torek in 5. uro davi po srednjeevropskem času nad ozemljem Rusije in Krimom sestrelila 53 ukrajinskih dronov, poročata francoska tiskovna agencija AFP in nemška DPA. Agenciji dodajata, da ni jasno, ali so bili droni izstreljeni pred ukrajinsko razglasitvijo prekinitve ognja ali po njej.