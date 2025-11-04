  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Ukrajina nad ruske sile z novim dronskim sistemom po principu računalniške igre

    Ukrajinske enote z vsakim uspešnim napadom zbirajo točke, s katerimi lahko v vojaški spletni trgovini kupijo nova orožja in bojne naprave.
    Sistem napadov z droni po principu računalniške igre naj bi ukrajinske vojake dodatno spodbudil v boju proti ruski agresiji.  FOTO: Yuriy Dyachyshyn/AFP
    Galerija
    Sistem napadov z droni po principu računalniške igre naj bi ukrajinske vojake dodatno spodbudil v boju proti ruski agresiji.  FOTO: Yuriy Dyachyshyn/AFP
    Ma. J.
    4. 11. 2025 | 08:58
    4. 11. 2025 | 09:29
    5:00
    A+A-

    Ukrajina je razvila poseben sistem napadov z droni, ki deluje po principu računalniške igre. Med vojaškimi enotami je postal izjemno priljubljen, saj nagrajuje vojake s točkami za uspešne napade, poroča Guardian. Točke, ki jih vojaki pridobijo z uspešnimi napadi, lahko nato zamenjajo za nova orožja in drone v spletni trgovini Brave1, ki ponuja več kot sto različnih bojnih naprav. Na lestvici najboljših enot sta ekipi Achilles in Phoenix.

    image_alt
    Vse breme financiranja Ukrajine na ramenih Evrope

    Po podatkih ukrajinskih oblasti so enote dronov s tem sistemom septembra ranile ali ubile 18.000 ruskih vojakov, kar je dvakrat več kot prejšnje leto. Trenutno v tekmovanju sodeluje približno 400 enot, medtem ko jih je bilo avgusta le 95. Vlada je tudi podvojila število točk za ubite ruske vojake – s šest na 12. Za ubitega ruskega operaterja drona vojaki prejmejo 25 točk, za zajetega vojaka pa 120.

    Podpredsednik ukrajinske vlade Mihajlo Fedorov je pojasnil, da se sistem širi tudi na artilerijo, izvidništvo in logistiko, kjer enote prav tako zbirajo točke za uspešne akcije – na primer za uporabo avtonomnih vozil pri oskrbovanju fronte ali za označevanje sovražnih ciljev, kjer vojaki na zemljevidu označijo tarčo, ki jo nato napade dron druge enote.

    Ukrajinska vojska uvaja tudi dronske sisteme, ki jih delno upravlja umetna inteligenca, da bi povečali natančnost zadetkov. Fedorov priznava, da so vojaki po štirih letih vojne na sistem nagrad začeli gledati brez čustev – kot na tehnično orodje za večjo učinkovitost v boju, navaja Guardian.

    Ukrajinske enote dronov so z novim sistemom septembra ranile ali ubile dvakrat več ruskih vojakov kot prejšnje leto. FOTO: Anatolii Stepanov/Reuters
    Ukrajinske enote dronov so z novim sistemom septembra ranile ali ubile dvakrat več ruskih vojakov kot prejšnje leto. FOTO: Anatolii Stepanov/Reuters

    Jurij Fedorenko, poveljnik ene od najuspešnejših enot Achilles, je dejal, da niso najboljši piloti tisti, ki so dobri v računalniških igrah, ampak predvsem disciplinirani vojaki. Po njegovih besedah z novim sistemom ne želijo predstaviti vojne kot igre, saj je glavni cilj izpolnitev vojaške naloge, ne zbiranje točk. »Včasih nam ukažejo, da uničimo tarče, ki prinesejo nizko število točk, zato da dosežemo hiter, a pomemben cilj,« je še dejal Fedorenko.

    Eden izmed drugih poveljnikov Andrij Poltoratski je dodal, da tekmovanje med enotami spodbuja učinkovitost, a v trenutku ruskega napada vsi pozabijo na točke in sodelujejo, da bi zaščitili življenja svojih vojakov.

    Po besedah Fedorova sistem Ukrajini omogoča tudi boljši vpogled v dogajanje na bojišču, saj morajo enote za pridobitev točk naložiti videoposnetke napadov. Tako lahko vojska analizira, katera orožja in taktike so najučinkovitejši, ter spodbuja učenje med enotami.

    Pokrovsk še naprej eno najpomembnejših žarišč fronte

    Na vzhodu države v mestu Pokrovsk še naprej potekajo hudi spopadi. Rusija trdi, da napreduje, vendar ukrajinske oblasti pravijo, da se njihove enote še vedno uspešno upirajo in da ruske sile v zadnjem dnevu niso osvojile novih položajev. Pokrovsk ostaja eno najpomembnejših žarišč fronte, saj predstavlja pomembno strateško točko.

    image_alt
    Pokrovsk spreminjajo v Krasnoarmejsk

    V regiji Sumi so ruski droni ubili enega človeka in ranili več članov njegove družine, raketni napadi pa so poškodovali podjetje v mestu Dnipro in energetsko infrastrukturo v regiji Mikolajev.

    Po podatkih Guardianovih analitikov Rusija trenutno nadzira približno 81 odstotkov regije Doneck in skupno okoli 19 odstotkov ukrajinskega ozemlja, vključno s Krimom.

    Ukrajinski redsednik Volodimir Zelenski in nemški kancler Friedrich Merz. FOTO: John MacDougall/AFP
    Ukrajinski redsednik Volodimir Zelenski in nemški kancler Friedrich Merz. FOTO: John MacDougall/AFP

    Ukrajina je prejela nove ameriške sisteme zračne obrambe patriot iz Nemčije, ki bodo pomagali pri zaščiti pred ruskimi raketnimi in letalskimi napadi. Predsednik Volodimir Zelenski se je zahvalil nemškemu kanclerju Friedrichu Merzu in poudaril, da država za učinkovito obrambo potrebuje še več takšnih sistemov, navaja Guardian.

    Ukrajina namerava letos odpreti urade za izvoz in skupno proizvodnjo orožja v Berlinu in Københavnu, s čimer želi povečati prihodke za domačo proizvodnjo orožja in opreme. Zelenski je tudi sporočil, da je z Ursulo von der Leyen razpravljal o dodatni podpori Evropske unije ukrajinskemu energetskemu sektorju, saj se država pripravlja na zimo in nove ruske napade na energetsko infrastrukturo.

    Evropska komisija je v osnutku poročila ocenila, da Ukrajina kljub vojni kaže izjemno zavezanost članstvu v Evropski uniji, vendar mora še okrepiti boj proti korupciji in pospešiti reforme pravne države.

    Novice  |  Svet
    Odziv na zrušenje v Rimu

    Provokacija Kremlja: Dokler bo Italija podpirala Ukrajino, bo propadala v celoti – od gospodarstva do stolpov

    Medtem ko v Italiji poteka zahtevno reševanje delavca, ujetega po delnem zrušenju srednjeveškega stolpa sredi Rima, Rusija provocira.
    3. 11. 2025 | 17:29
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Dobava orožja

    V ZDA delajo nadure, da bi Tajvanu pravočasno dostavili lovce F-16V

    Tajvan, ki se sooča z naraščajočo vojaško grožnjo iz Pekinga, se je znova pritožil zaradi zamud pri dobavi orožja, ki so ga naročili iz ZDA.
    3. 11. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Rusija - Ukrajina

    Trump: Za zdaj brez raket tomahawk za Ukrajino

    Trump pravi, da za zdaj ne razmišlja o dobavi raket tomahawk Ukrajini, da ne bi zaostril vojne z Rusijo.
    3. 11. 2025 | 06:33
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Kitajske skrivne zaloge se za zdaj uspešno kopičijo

    Xi Jinping si obupno prizadeva zagotoviti dostop do hrane, goriva in kovin, ki bi bil neodvisen od Trumpa.
    The Economist 3. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Boj proti korupciji

    Ivan Gale po več letih od razkritja spregovoril: Pusti, saj ne boš nič spremenil

    Najbolj znana slovenska žvižgača razkrivata svoje izkušnje s sistemom in življenju po razkritjih.
    Beti Burger 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Po sledeh denarja

    Koliko milijonov evrov je že šlo za romsko problematiko?

    Pogledali smo, koliko so prejele občine in koliko različna romska društva.
    Pija Kapitanovič 3. 11. 2025 | 11:53
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pismo bralcev

    Aleša Primca lahko z vso pravico označim za sadista

    Nisem privoščljiv, še manj sadist, vendar bi tokrat privoščil Primcu in vsem njegovim somišljenikom en dan trpljenja, kot je morala trpeti Vesna Prijatelj.
    1. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Magazin  |  Zanimivosti
    Magazin  |  Zanimivosti
    Magazin  |  Zanimivosti
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Rezervirajte si mesto na enem najprestižnejših poslovnih dogodkov v Sloveniji

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več

    vojna v UkrajiniVolodimir ZelenskidroniRusijaNemčijaračunalniška igra

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Gospodarstvo  |  Novice
    Amazon Web Services in OpenAI

    Bezos čez noč zaslužil več kot osem milijard evrov

    Amazon Web Services in OpenAI sta sklenila 34 milijardni posel, zaradi česar je poskočila vrednost Amazonovih delnic.
    4. 11. 2025 | 10:48
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Kako delati tako, kot ustvarjajo umetniki?

    Knjiga o tem, kako spet najti ljubezen do svojega poklica, kako se izogniti izgorelosti in dosegati cilje
    4. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
