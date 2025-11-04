Ukrajina nad ruske sile z novim dronskim sistemom po principu računalniške igre

Ukrajina je razvila poseben sistem napadov z droni, ki deluje po principu računalniške igre. Med vojaškimi enotami je postal izjemno priljubljen, saj nagrajuje vojake s točkami za uspešne napade, poroča Guardian. Točke, ki jih vojaki pridobijo z uspešnimi napadi, lahko nato zamenjajo za nova orožja in drone v spletni trgovini Brave1, ki ponuja več kot sto različnih bojnih naprav. Na lestvici najboljših enot sta ekipi Achilles in Phoenix.

Po podatkih ukrajinskih oblasti so enote dronov s tem sistemom septembra ranile ali ubile 18.000 ruskih vojakov, kar je dvakrat več kot prejšnje leto. Trenutno v tekmovanju sodeluje približno 400 enot, medtem ko jih je bilo avgusta le 95. Vlada je tudi podvojila število točk za ubite ruske vojake – s šest na 12. Za ubitega ruskega operaterja drona vojaki prejmejo 25 točk, za zajetega vojaka pa 120.

Podpredsednik ukrajinske vlade Mihajlo Fedorov je pojasnil, da se sistem širi tudi na artilerijo, izvidništvo in logistiko, kjer enote prav tako zbirajo točke za uspešne akcije – na primer za uporabo avtonomnih vozil pri oskrbovanju fronte ali za označevanje sovražnih ciljev, kjer vojaki na zemljevidu označijo tarčo, ki jo nato napade dron druge enote.

Ukrajinska vojska uvaja tudi dronske sisteme, ki jih delno upravlja umetna inteligenca, da bi povečali natančnost zadetkov. Fedorov priznava, da so vojaki po štirih letih vojne na sistem nagrad začeli gledati brez čustev – kot na tehnično orodje za večjo učinkovitost v boju, navaja Guardian.

Ukrajinske enote dronov so z novim sistemom septembra ranile ali ubile dvakrat več ruskih vojakov kot prejšnje leto. FOTO: Anatolii Stepanov/Reuters

Jurij Fedorenko, poveljnik ene od najuspešnejših enot Achilles, je dejal, da niso najboljši piloti tisti, ki so dobri v računalniških igrah, ampak predvsem disciplinirani vojaki. Po njegovih besedah z novim sistemom ne želijo predstaviti vojne kot igre, saj je glavni cilj izpolnitev vojaške naloge, ne zbiranje točk. »Včasih nam ukažejo, da uničimo tarče, ki prinesejo nizko število točk, zato da dosežemo hiter, a pomemben cilj,« je še dejal Fedorenko.

Eden izmed drugih poveljnikov Andrij Poltoratski je dodal, da tekmovanje med enotami spodbuja učinkovitost, a v trenutku ruskega napada vsi pozabijo na točke in sodelujejo, da bi zaščitili življenja svojih vojakov.

Po besedah Fedorova sistem Ukrajini omogoča tudi boljši vpogled v dogajanje na bojišču, saj morajo enote za pridobitev točk naložiti videoposnetke napadov. Tako lahko vojska analizira, katera orožja in taktike so najučinkovitejši, ter spodbuja učenje med enotami.

Pokrovsk še naprej eno najpomembnejših žarišč fronte

Na vzhodu države v mestu Pokrovsk še naprej potekajo hudi spopadi. Rusija trdi, da napreduje, vendar ukrajinske oblasti pravijo, da se njihove enote še vedno uspešno upirajo in da ruske sile v zadnjem dnevu niso osvojile novih položajev. Pokrovsk ostaja eno najpomembnejših žarišč fronte, saj predstavlja pomembno strateško točko.

V regiji Sumi so ruski droni ubili enega človeka in ranili več članov njegove družine, raketni napadi pa so poškodovali podjetje v mestu Dnipro in energetsko infrastrukturo v regiji Mikolajev.

Po podatkih Guardianovih analitikov Rusija trenutno nadzira približno 81 odstotkov regije Doneck in skupno okoli 19 odstotkov ukrajinskega ozemlja, vključno s Krimom.

Ukrajinski redsednik Volodimir Zelenski in nemški kancler Friedrich Merz. FOTO: John MacDougall/AFP

Ukrajina je prejela nove ameriške sisteme zračne obrambe patriot iz Nemčije, ki bodo pomagali pri zaščiti pred ruskimi raketnimi in letalskimi napadi. Predsednik Volodimir Zelenski se je zahvalil nemškemu kanclerju Friedrichu Merzu in poudaril, da država za učinkovito obrambo potrebuje še več takšnih sistemov, navaja Guardian.

Ukrajina namerava letos odpreti urade za izvoz in skupno proizvodnjo orožja v Berlinu in Københavnu, s čimer želi povečati prihodke za domačo proizvodnjo orožja in opreme. Zelenski je tudi sporočil, da je z Ursulo von der Leyen razpravljal o dodatni podpori Evropske unije ukrajinskemu energetskemu sektorju, saj se država pripravlja na zimo in nove ruske napade na energetsko infrastrukturo.

Evropska komisija je v osnutku poročila ocenila, da Ukrajina kljub vojni kaže izjemno zavezanost članstvu v Evropski uniji, vendar mora še okrepiti boj proti korupciji in pospešiti reforme pravne države.