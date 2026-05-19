Zelenski: Obremenitev ruskih financ bo Moskvo postopoma prisila h koncu vojne

Ukrajinski napadi z brezpilotnimi letalniki dolgega dosega povzročajo vse več škode ruskemu gospodarstvu in energetskemu sektorju, je v ponedeljek dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kot je dodal, Kijev z napadi vrača vojno nazaj domov oziroma na rusko ozemlje. Medtem se danes medsebojni napadi Rusije in Ukrajine nadaljujejo.

»Rusko agresivno vojno vračamo domov, tja, od koder je prišla,« je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA Zelenski dejal v svojem večernem videonagovoru in izpostavil vse večje število ukrajinskih operacij z droni globoko na ozemlje Rusije.

»Nekoč je bila velika stvar, ko je več deset ukrajinskih dronov napadlo Rusijo. Zdaj več sto naših napadov ni več senzacija,« je dodal ukrajinski predsednik.

Po navedbah Zelenskega ukrajinski napadi vplivajo predvsem na rusko proizvodnjo nafte in naftno infrastrukturo. Pri tem se je skliceval na poročila ukrajinske obveščevalne službe, ki navaja, da je ruska proizvodnja nafte v zadnjih mesecih upadla za približno deset odstotkov.

Dodal je, da bo obremenitev ruskih državnih financ, ki jih deloma povzročajo ukrajinski napadi, Moskvo postopoma prisila h koncu vojne, ki traja že več kot štiri leta. »Že zdaj je veliko njihovih regij tik pred bankrotom in (ruski predsednik) Vladimir Putin vodi Rusijo v bankrot,« je dejal.

Ukrajina je ponoči proti Rusiji po navedbah ruskega obrambnega ministrstva izstrelila 315 dronov. Po navedbah ruskih oblasti so zračne sile sestrelile večino dronov, med njimi štiri, ki so bili usmerjeni proti Moskvi. Ena oseba je umrla v napadu na regijo Kursk.

Ukrajinski droni so zadeli tudi industrijski objekt v regiji Jaroslavl severovzhodno od Moskve, kjer je po navedbah lokalnih oblasti na naftni rafineriji izbruhnil požar, navaja DPA.

Po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform je tudi Rusija ponoči izvedla nove napade na Ukrajino. Ukrajinske zračne sile so skupaj prestregle 180 od 209 ruskih dronov.

V mestu Krivi Rog je bila poškodovana ena oseba in več stanovanjskih stavb. O najmanj treh ranjenih in najmanj 25 poškodovanih stavbah so poročali v regiji Harkov, Rusija je napadla tudi infrastrukturo v pristaniškem mestu Izmail ob meji z Romunijo.

Ruska vojska je napadla tudi ukrajinsko naftno infrastrukturo, je sporočilo ukrajinsko energetsko podjetje Naftogaz. Rakete in droni so domnevno zadeli objekte v regiji Dnipropetrovsk.