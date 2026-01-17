Mirovni predstavniki v Beli hiši, več tisoč Ukrajincev medtem brez ogrevanja

Ukrajinski pogajalci za mir so v soboto ponovno obiskali Belo hišo, da bi dosegli napredek za končanje štiriletne vojne v Ukrajini, so sporočili z urada ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Nekdanji vodja ukrajinske vojaške obveščevalne službe Kiril Budanov je dejal, da se bo ukrajinska delegacija srečala s Trumpovim zetom Jaredom Kushnerjem, odposlancem Stevom Witkoffom in sekretarjem ameriškega obrambnega ministrstva Danielom Driscollom, navaja Independent.

»Edino, kar Ukrajina potrebuje, je mir. Prizadevamo si, da bi dosegli rezultate,« je Budanov zapisal na omrežju telegram. Na pogajanjih se mu bosta pridružila s Rustem Umerov in David Arakhamia.

Ukrajinski predsednik je v petek povedal, da si bo delegacija prizadevala za dokončanje predlaganega mirovnega načrta, predvsem za dele, ki se tičejo povojne varnostne ureditve in gospodarske obnove.

V Kijevu je več tisoč ljudi brez elektrike in možnosti ogrevanja. FOTO: Gleb Garanich/Reuters

Zelenski je prav tako dejal, da bi lahko nekatere dokumente za dogovor med ZDA in Ukrajino glede vojne z Rusijo podpisali že na bližnjem srečanju v Davosu. Ukrajina bo od ZDA zahtevala, naj se opredeli v povezavi z Rusijo in diplomatskimi prizadevanji za končanje vojne, je še dodal Zelenski. Srečanja naj bi se udeležil tudi Trump.

Več tisoč ljudi brez ogrevanja, temperature krepko pod lediščem

Rusija ostaja negibna glede svojih zahtev za končanje vojne. Med pogajanji za mir se nadaljujejo napadi na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Ruske sile so številna območja odrezale od oskrbe z elektriko in ogrevanjem v času nizkih temperatur.

Moskva trdi, da je v zadnjem tednu zavzela pet naselij v Zaporoški regiji, hkrati pa priznava več napadov na ukrajinsko energetsko in vojaško infrastrukturo. Ukrajinski napadi so po navedbah ruskih virov povzročili izpad elektrike za približno 68.000 gospodinjstev na zasedenih območjih Zaporoške regije.

Župan Kijeva Vitalij Kličko je dejal, da je v mestu 6000 stanovanj brez ogrevanja teden dni po ruskem napadu, navaja Al Džazira. Temperature se ponoči spustijo tudi do minus 17 stopinj Celzija.

Pravoslavni duhovnik pred svojo hišo, ki je bila uničena v ruskem napadu z droni. FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters

Ruske sile so napadle tudi mesto Nikopol v Dnipropetrovski regiji, pri čemer sta bili ubiti dve ženski, šest ljudi pa je bilo ranjenih. V napadu z dronom pa je bil v Hersonu ubit moški, še poroča Al Džazira.