Ukrajina napadla cilje globoko ruskem ozemlju, ruske sile prestregle 326 dronov

Ukrajinska vojska je ponoči izvedla napade z droni na cilje globoko na ruskem ozemlju, poročajo tuje tiskovne agencije. Tarča napadov sta bili med drugim mesti Čeboksari in Samara ob reki Volgi, ki sta od Ukrajine oddaljeni okrog 1000 kilometrov. Nove napade na Ukrajino je izvedla tudi ruska vojska.

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so njihove sile po vsej državi prestregle 326 ukrajinskih dronov. Poročila o napadih iz različnih regij v Rusiji, tudi iz tistih globoko v notranjosti države, pa po navedbah nemške tiskovne agencije dpa kažejo na obsežnejši ukrajinski napad.

Tarča napadov sta bila med drugim dva objekta v regiji Vladimir vzhodno od Moskve, domnevno povezana z naftno industrijo, ter rafinerija v mestu Samara ob Volgi, poroča dpa.

Odesa. FOTO: Nina Liashonok/Reuters

O napadih so poročali tudi iz mesta Čeboksari, ki je približno 1000 kilometrov oddaljeno od meje z Ukrajino, tam pa med drugim deluje obrat za proizvodnjo orožja. Mestne oblasti so sporočile, da so bile v napadu z raketo ranjene tri osebe.

Opozorila pred napadi z droni so se sprožila celo v sibirskem mestu Omsk, ki je od Ukrajine oddaljeno okrog 2500 kilometrov in leži ob eni največjih naftnih rafinerij v Rusiji. Poročil o dejanskih napadih, morebitni škodi ali drugih posledicah sicer ni bilo, navaja dpa.

Proruske oblasti na zasedenem polotoku Krim so sporočile, da je ukrajinski dron zadel muzej v Sevastopolu, posvečen Krimski vojni med letoma 1853 in 1856, ki jo je takratna carska Rusija sicer izgubila. Oblasti na Krimu so zaradi rednih ukrajinskih napadov tudi spremenile vozni red in zmanjšale število nočnih vlakov, poročata Reuters in hrvaška tiskovna agencija Hina.

Ruska vojska izvedla napade na cilje v Ukrajini

Ruska vojska je prav tako izvedla več napadov na cilje v Ukrajini. Tamkajšnje oborožene sile so davi sporočile, da so Rusi ponoči izstrelili nekaj več kot 200 dronov, večino pa jih je zračna obramba uspela sestreliti.

Tarča napadov z brezpilotniki je bilo med drugim znova tudi mesto Harkov na severozahodu Ukrajine, kjer so bili po navedbah regionalnih oblasti ranjene štiri osebe, med njimi tudi otrok. Izbruhnilo je tudi več požarov, o obsežnejši škodi pa za zdaj niso poročali.