    Svet

    Ruskega generala večkrat ustrelili v Moskvi

    General Vladimir Aleksejev, visoki predstavnik ruske vojaške obveščevalne službe GRU, je bil ranjen v napadu na severozahodnem robu Moskve.
    Vladimir Aleksejev. FOTO: Russian Defence Ministry
    Vladimir Aleksejev. FOTO: Russian Defence Ministry
    R. I., STA
    6. 2. 2026 | 09:30
    6. 2. 2026 | 09:45
    7:08
    Po včerajšnjem dogovoru o izmenjavi ujetnikov med Rusijo in Ukrajino po dvodnevnih mirovnih pogovorih v Abu Dabiju, pri katerih so posredovale ZDA, sta se strani dogovorili, da bodo kmalu nadaljevali pogajanja, da bi končali vojno. BBC pa zdaj poroča, da je bil v Moskvi večkrat ustreljen general v ruski vojski Vladimir Aleksejev.

    Generala podpolkovnika so takoj odpeljali v bolnišnico po napadu v stanovanjskem objektu na severozahodnem robu mesta, kakšno je njegovo stanje, ni znano, napadalec je na begu. »Žrtev so sprejeli v eno izmed mestnih bolnišnic,« je povedala Svetlana Petrenko iz Ruske preiskovalne komisije, ki je sporočila, da so odprli kazensko preiskavo zaradi poskusa umora.

    Ni še znano, kdo stoji za današnjim streljanjem.

    Aleksejev je visoki predstavnik glavne direkcije ruske vojaške obveščevalne službe (GRU) in je najnovejši visoko rangiran vojaški predstavnik, ki je bil tarča napada v prestolnici, odkar se je začela obsežna invazija Ukrajine pred skoraj štirimi leti.

    Po tem, ko je bila GRU (vojaška obveščevalna služba Ruske federacije) obtožena vpletenosti v napad z živčnim plinom v Salisburyju v Veliki Britaniji leta 2018, je bil uvrščen na seznam sankcij Evropske unije.

    Aleksejev je odigral pomembno vlogo med vojno v Ukrajini, sodeloval je v pogovorih z Ukrajino med ruskim obleganjem Mariupolja leta 2022. Poslali so ga tudi na pogovore z vodjo najemniške skupine Wagner, Jevgenijem Prigožinom, ki je junija 2023 vodil kratek in krvav upor, navaja BBC.

    Ukrajina je v preteklosti prevzela odgovornost za napade na ruske vojaške osebnosti. Ruski obveščevalci so trdili, da so preprečili poskus napada na ruskega vojaka v Sankt Peterburgu konec preteklega meseca. Januarja so Uzbeka obsodili na zaporno kazen zaradi umora drugega generala, Igorja Kirillova, v eksploziji pred stanovanjskim blokom v Moskvi leta 2024. Ukrajinska SBU obveščevalna služba je potrdila odgovornost za napad. General-podpolkovnik Kirillov je bil odgovoren za enote za zaščito pred jedrskim, biološkim in kemičnim orožjem v Rusiji.

    Moskva. FOTO: Anastasia Barashkova/Reuters
    Moskva. FOTO: Anastasia Barashkova/Reuters

    Po mirovnih pogovorih

    Cilj dvodnevnih pogovorov v Abu Dabiju je bil končati največji evropski konflikt po drugi svetovni vojni. Steve Witkoff, posebni odposlanec Donalda Trumpa, ki je sodeloval v pogovorih, je opozoril, kot navaja Guardian, da »ostaja še veliko dela« v prihajajočih tednih, s čimer je zmanjšal pričakovanja o hitrem premirju. Srečanja so pomenila najbolj vsebinski stik med visokimi delegacijami iz Kijeva in Moskve v mesecih, kar kaže na začasen, a negotov ponoven zagon diplomatskih prizadevanj skoraj štiri leta po začetku vojne.

    Zelenski: Pošten dogovor

    Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je, kot poroča Guardian, dejal, da trilateralni pogovori z ZDA in Rusijo niso bili lahki, a je vztrajal, da bo Ukrajina ostala konstruktivna in si prizadevala za pošten dogovor za konec ruske agresije.

    Vodja predsedniškega urada Ukrajine Kyrylo Budanov je dejal, da so bili pogovori konstruktivni, predstavnik Rusije Kirill Dmitriev je podobno izrazil optimizem, rekoč, da je prišlo do napredka in »premikanja naprej« pri pogovorih o končanju vojne.

    Rusija je sicer ločeno dala vedeti, da bi bila pripravljena na sodelovanje z več evropskimi voditelji, češ, da bi bila pripravljena »poslušati vsak predlog«, če bi ga štele za resen poskus ponovnega odpiranja diplomatskih kanalov.

    Evropska unija pa se je uskladila, kako bo Kijev lahko naročal orožje z novim bruseljskim financiranjem. V Ukrajino se bodo v drugem četrtletju začela stekati sredstva iz 90-milijardnega svežnja, ki je bil decembra lani zakoličen na dramatičnem vrhu EU. Države članice so se sredi tedna uskladile, kako bo Kijev uporabljal milijarde za nakupe oborožitve doma, v Evropi in po svetu.

    Medsebojni napadi so se nadaljevali

    Ruska vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Ukrajini, pri čemer sta bila ubita dva človeka v regiji Zaporožje, so danes sporočile lokalne oblasti.  49-letni moški in 48-letna ženska sta bila ubita v napadu z dronom na njun dom v kraju Vilniansk, je na Telegramu zapisal vodja vojaške uprave v regiji Ivan Fedorov. Dodal je, da je bil v ločenem napadu v regiji ranjen 14-letnik.

    Tarča napadov je bila tudi Rusija. Po navedbah obrambnega ministrstva v Moskvi je zračna obramba ponoči sestrelila 38 ukrajinskih dronov, večinoma nad regijami Brjansk, Belgorod in Lipeck, navaja ruska tiskovna agencija Tass.

    Župan Belgoroda Valentin Demidov je danes sporočil, da je bila v ukrajinskem napadu poškodovana infrastruktura, zaradi česar je bila v nekaterih delih mesta prekinjena oskrba z elektriko, vodo in ogrevanjem.

    FOTO: Ukrainian Armed Forces/Reuters
    FOTO: Ukrainian Armed Forces/Reuters

    Sankcije z vplivom na rusko gospodarstvo

    Ameriški minister za finance Scott Bessent je v četrtek dejal, da so morebitne nove ameriške sankcije proti Rusiji odvisne od pogovorov, ki naj bi pripeljali do konca vojne v Ukrajini. Bessent je dejal, da bo razmislil o novih sankcijah proti ruskemu ladjevju, kar je korak, ki ga Trump ni sprejel, odkar se je januarja 2025 vrnil na položaj. »O tem bom premislil. Videli bomo, kam bodo šli mirovni pogovori,« je dejal Bessent na zaslišanju pred senatno komisijo za bančništvo. Dodal je, da so sankcije, ki jih je Trumpova administracija uvedla proti ruskima naftnima velikanoma Rosneftu in Lukoilu, pripomogle k temu, da je Rusija sedla za mizo za pogajanja.

    Zahodne sankcije imajo »zelo pomemben vpliv« na rusko gospodarstvo, je dejal predstavnik EU za sankcije pred četrto obletnico ruskega vdora v Ukrajino. David O'Sullivan, veteran irske diplomacije, je dejal, kot navaja Guardian, da sicer sankcije niso »čudežno zdravilo«, obenem pa dodala, da imajo učinek. »Morda bomo letos prišli do točke, ko bo vse skupaj postalo nevzdržno, ker je rusko gospodarstvo zelo izkrivljeno zaradi gradnje vojne ekonomije na račun civilnega gospodarstva,« je dejal v intervjuju za Guardian. Rusko gospodarstvo naj bi bilo pod največjim pritiskom od začetka vojne. Prihodki od nafte padajo, inflacija znaša približno šest odstotkov obrestne mere pa so pri 16 odstotkih.

    Več iz teme

    Ukrajinavojna v UkrajiniRusijasankcijepogajanja

