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    Svet

    Ukrajina v vojni za vodo, zaradi ruskih vlagateljev so se sprli z milijarderji

    Ukrajinske oblasti želijo prevzeti nadzor nad največjim proizvajalcem ustekleničene vode v državi, a so se zapletle v spor s številni vplivneži.
    FOTO: Anushree Fadnavis/Reuters
    Galerija
    FOTO: Anushree Fadnavis/Reuters
    R. I.
    7. 9. 2026 | 07:58
    7. 9. 2026 | 08:27
    2:55
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    Ukrajinske oblasti želijo prevzeti nadzor nad največjim proizvajalcem ustekleničene vode v državi, pri tem pa so se zapletle v spor z milijardersko družino britanske gledališke producentke Liane Patarkacišvili. Njena družina ima 34-odstotni delež v družbi IDS Ukraine, medtem ko je 49 odstotkov podjetja v rokah ruskih vlagateljev, med katerimi je tudi sankcionirani oligarh Mihail Fridman. Zaradi ruskega lastništva so ukrajinske oblasti premoženje podjetja zamrznile že leta 2022, poroča The Guardian. 

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    Witkoff in Kushner sta prispela na pogovore v Kijev

    Ukrajinska agencija za upravljanje zaseženega premoženja Arma zdaj poskuša upravljanje IDS Ukraine predati neodvisnemu upravljavcu. Njena vodja Jaroslava Maksimenko trdi, da so postopek večkrat ovirale pravne in birokratske prepreke ter odpor delničarjev, ki ne želijo izgubiti nadzora nad svojim premoženjem.

    Agencija je izrazila tudi pomisleke glede morebitnega pranja denarja in odtekanja sredstev iz podjetja, vendar za zdaj ni bilo uradnih ugotovitev o tovrstnih kaznivih dejanjih.

    Družina Patarkacišvili ukrepom ostro nasprotuje. Delež v podjetju so Liana, njena sestra Ija in mati Ina podedovale po smrti Badrija Patarkacišvilija, gruzijskega poslovneža, ki je ob razpadu Sovjetske zveze ustvaril milijardno premoženje.

    Družina poudarja, da njeni člani niso pod sankcijami in da proti njim ni očitkov o nezakonitem ravnanju, zato po njihovem mnenju Ukrajina nima podlage za odvzem njihovega premoženja. Če ne bodo uspešni pred ukrajinskimi sodišči, napovedujejo tudi pot na mednarodna sodišča.

    Zavračajo očitke o finančnih nepravilnostih

    Liana Patarkacišvili je sicer dejavna v britanskem gledališkem svetu. Lani je prek svoje produkcijske hiše Sage & Jester pripravila obsežno predstavo Storehouse o dezinformacijah, v kateri sta med drugim nastopila znana britanska igralca Toby Jones in Meera Syal.

    O usodi IDS Ukraine poteka tudi postopek pred ukrajinskim protikorupcijskim sodiščem. Delničarji tam nasprotujejo poskusom delne ali popolne nacionalizacije podjetja, ki ga del ukrajinskih oblasti med vojno obravnava kot strateško pomembno. V IDS Ukraine medtem zavračajo očitke o finančnih nepravilnostih in poudarjajo, da proizvodnje niso ustavili niti za en dan od začetka ruske invazije februarja 2022.

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