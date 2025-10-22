Po odpovedi vrha Trump-Putin sledili siloviti napadi na Ukrajino

V silovitih ruskih napadih z droni in raketami na Ukrajino je bilo ubitih najmanj sedem ljudi, med njimi tudi dva otroka, so sporočile ukrajinske oblasti.

V drugem največjem ukrajinskem mestu Harkov je bila zadeta tudi stavba vrtca, medtem ko je bilo v Kijevu zabeleženo obsežno uničenje, poroča BBC. Med ranjenimi je tudi 27 otrok.

Le nekaj ur pred tem je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da so bili njegovi načrti za skorajšnji vrh v Budimpešti z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom odpovedani.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da napadi kažejo, da Moskva še vedno ni pod zadostnim pritiskom, tako da nadaljuje vojno. Kremelj je zavrnil pozive k prekinitvi ognja vzdolž trenutne fronte, ki so jih podali tako Trump kot tudi evropski voditelji.

Kijev je bil vso noč pod opozorilom pred balističnimi raketami. FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters

Kljub temu so ruski uradniki danes sporočili, da priprave na srečanje med Trumpom in Putinom še vedno potekajo, in zavrnili ameriško oceno, da je srečanje začasno ustavljeno.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da datum še ni določen in da je potrebna temeljita priprava. Dodal je, da si oba predsednika želita srečanja in da je večina govoric okoli tega neutemeljena.

Zelenski na obisku na Norveškem

Zelenski je danes prispel na Norveško ob začetku evropske turneje, le nekaj dni po petkovih pogovorih s Trumpom v Washingtonu, kjer mu ni uspelo prepričati ameriškega predsednika, naj Ukrajini dobavi rakete dolgega dosega tomahawk.

V Oslu je novinarjem povedal, da je Trumpov predlog o zamrznitvi fronte »dober kompromis, a nisem prepričan, da ga bo Putin podprl – in to sem tudi povedal predsedniku«.

Zelenski je danes prispel na Norveško ob začetku evropske turneje. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

Zelenski je neposredno povezal odpoved srečanja Trump-Putin s svojo prošnjo za ameriške rakete tomahawk: »Takoj ko je vprašanje raket dolgega dosega postalo manj dosegljivo za Ukrajino, je Rusijo skoraj samodejno začela manj zanimati diplomacija.«

Napadi se nadaljujejo

Ruski napadi z droni in raketami so sledili napadu ukrajinske vojske na rusko kemično tovarno v Brjanski regiji blizu meje, izvedenem z britanskimi raketami storm shadow.

Ukrajinski uradniki so napad označili za »uspešen zadetek«, ki je prebil rusko zračno obrambo, ter poudarili, da tovarna proizvaja smodnik, eksplozive in komponente raketnega goriva, ki se uporabljajo za orožje, s katerim Rusija obstreljuje Ukrajino.

Napad na ukrajinsko prestolnico Kijev je bil prvi tovrstni v skoraj dveh tednih. V enem od napadov sta bila ubita zakonca v šestdesetih letih, ko je dron zadel njuno stanovanjsko stavbo. V širši regiji Kijev so umrli še štirje ljudje.

V drugem največjem ukrajinskem mestu Harkov je bila zadeta tudi stavba vrtca. FOTO: State Emergency Service of Ukraine/Reuters

V vasi Pogrebi severno od prestolnice so v ruskem napadu umrli 36-letna ženska, šestmesečni dojenček in 12-letna deklica, ko je napad povzročil požar v njihovi hiši. Kasneje je zaradi poškodb umrl še en moški iz vasi.

Na udaru spet tudi energetska infrastruktura

V Harkovu je bil v napadu na vrtec ubit 40-letni moški, ranjenih pa je bilo še sedem ljudi, med njimi tudi otroci. Oblasti poročajo, da so morali evakuirati več deset ljudi.

Ukrajinske zračne sile so sporočile, da je Rusija izstrelila 405 dronov in 28 raket, od katerih je bilo 15 balističnih. Kijev je bil vso noč pod opozorilom pred balističnimi raketami, mesto pa so pretresale eksplozije. Reševalci so požare v stanovanjskih stavbah gasili do jutra.

Napadi so bili ponovno usmerjeni tudi na energetsko infrastrukturo po vsej Ukrajini. FOTO: Sofiia Gatilova/Reuters

Napadi so bili ponovno usmerjeni tudi na energetsko infrastrukturo po vsej Ukrajini, zaradi česar so bile uvedene nujne izključitve elektrike v več regijah.

Ukrajinska poslanka Inna Sovsun je za BBC povedala, da so zračni napadi trajali vso noč in da so bili jasno usmerjeni v energetski sistem: »Za večino, vključno z mano, to pomeni, da nimamo elektrike in nimamo vode.«