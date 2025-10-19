Avstrija bo vendarle podprla paket sankcij proti Rusiji

Po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump včeraj rusko in ukrajinsko stran znova pozval h končanju vojne in Volodimirju Zelenskemu ni uspelo Trumpa prepričati v dobavo ameriških raket dolgega dosega tomahawk, znova poročajo o napadih z droni. Po navedbah nameščenega guvernerja v zasedeni regiji Herson je včeraj ukrajinski dron napadel začasni center za evakuirance, pri čemer sta umrli dve osebi, poroča Reuters.

Rusija pa je ponoči izstrelila tri rakete in 164 dronov, od katerih jih je ukrajinska vojska sestrelila 136. Dve osebi sta bili ranjeni, ko so ruski droni zadeli bencinsko črpalko v regiji Sumi na severovzhodu države. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je v istem obdobju sestrelilo 41 ukrajinskih dronov, poroča Guardian.

Medtem pa se je Avstrija po poročanju Reutersa odločila podpreti 19. paket sankcij Evropske unije proti Rusiji, kar odpravlja enega večjih ovir za njihovo sprejetje. Po tem, ko je včeraj sporočila, da bo vendarle podprla paket, je spremenila svoje prejšnje stališče in odstranila ključno oviro pred glasovanjem, ki bo potekalo v začetku prihodnjega tedna.

Donald Trump in Volodimir Zelenski. FOTO: AFP

Jutri nov sveženj sankcij

Zunanji ministri držav članic EU se bodo v ponedeljek sestali v Luksemburgu, kjer naj bi dokončno potrdili 19. sveženj sankcij proti Moskvi zaradi ruske invazije na Ukrajino.

Reuters je že v začetku oktobra poročal, da je sprejetje paketa zastalo, ker je Avstrija zahtevala, da EU odmrzne del ruskega premoženja, da bi s tem nadomestila izgube avstrijske Raiffeisen Bank International, ki ji je Rusija naložila lastne kazni.

Poziv Tihanovske Vodja beloruske opozicije v izgnanstvu Svetlana Tihanovska je ob robu kongresa evropskih socialistov v Amsterdamu včeraj ameriškega predsednika Donalda Trumpa pozvala, naj okrepi podporo demokraciji v Belorusiji in ne normalizira odnosov z režimom Aleksandra Lukašenka, kljub nedavni izpustitvi 52 političnih zapornikov. Trumpu se je zahvalila za osebno vpletenost v humanitarne pobude, vendar opozorila, da Lukašenko še naprej sistematično zapira nasprotnike. Dodala je, da brez svobodne Belorusije v regiji ne more biti trajnega miru, ter izrazila dvom o iskrenosti napovedanih pogovorov med Trumpom in Vladimirjem Putinom, saj »diktatorji ne potrebujejo miru«. STA

Dela v Zaporožju so se začela

Dela za popravilo poškodovanih daljnovodov, ki oskrbujejo jedrsko elektrarno Zaporožje, so se po dolgem izpadu začela, je v soboto sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA), poroča Guardian. Elektrarna, ki je pod rusko okupacijo od marca 2022, je 23. septembra že desetič izgubila povezavo z omrežjem – tokrat najdlje doslej od začetka invazije.

Direktor IAEA Rafael Grossi je na družbenem omrežju X zapisal, da so popravila mogoča po tem, ko sta Rusija in Ukrajina vzpostavili lokalna območja premirja, da bi omogočili delo ekip. Po njegovih besedah sta obe strani »konstruktivno sodelovali«, saj je obnova zunanjega napajanja ključna za varnost in zaščito elektrarne. Popravila naj bi trajala približno teden dni.

lektrarna, ki je pod rusko okupacijo od marca 2022, je 23. septembra že desetič izgubila povezavo z omrežjem – tokrat najdlje doslej od začetka invazije. FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters

Od izpada napajanja elektrarno napajajo rezervni dizelski generatorji. Šest reaktorjev, ki so pred vojno proizvajali približno petino ukrajinske električne energije, je po ruskem prevzemu sicer zaustavljenih, a elektrarna še vedno potrebuje elektriko za hlajenje in varnostne sisteme, da ne bi prišlo do nesreče.