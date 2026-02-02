V ruskem napadu ubitih 12 rudarjev, Kijev preložil mirovna pogajanja

V ruskem napadu z brezpilotnim letalnikom je bilo v nedeljo na vzhodu Ukrajine ubitih najmanj 12 rudarjev, je sporočilo največje zasebno energetsko podjetje v državi DTEK. Tarča napada je bil avtobus, ki je po koncu izmene prevažal delavce v regiji Dnipropetrovsk. Državne službe za izredne razmere poročajo o najmanj 15 ranjenih, piše BBC.

Prvi podpredsednik vlade Denis Šmihal je dejal, kot navaja Guardian, da je bil napad v jugovzhodni regiji Dnipropetrovsk »ciničen in načrtno usmerjen« proti delavcem iz energetike. Policija je sporočila, da je avtobus vozil približno 65 kilometrov od frontne črte.

Napad je del širšega vala ruskih napadov, ki so se nadaljevali tudi včeraj. V Zaporožju je brezpilotnik zadel porodnišnico, pri čemer je bilo poškodovanih šest ljudi. V ločenih napadih sta bili ubiti še najmanj dve osebi v mestu Dnipro, ranjeni pa tudi v Hersonu, Harkovu in Nikopolu, poročajo lokalne oblasti.

Nov krog pogajanj v sredo in četrtek v Abu Dabiju

Napad na avtobus z rudarji se je zgodil nekaj ur po tem, ko je predsednik Volodimir Zelenski napovedal nove mirovne pogovore ob negotovosti glede ruske začasne prekinitve napadov na energetsko infrastrukturo.

Drugi krog pogovorov med ruskimi, ukrajinskimi in ameriškimi predstavniki o ameriškem načrtu za končanje vojne v nedeljo v Abu Dabiju namreč ni potekal, kot je bilo predvideno. Zelenski je dejal, da bodo pogovori namesto tega dne potekali v sredo in četrtek, torej 4. in 5. februarja v Abu Dabiju, poročajo tuji mediji. Ukrajina je po besedah Zelenskega pripravljena na »vsebinske« pogovore. Razloga za zamik pogovorov ukrajinski predsednik ni navedel, novih datumov pa nista potrdila niti Moskva niti Washington, navaja Guardian.

Napad se je zgodil nekaj ur po tem, ko je predsednik Volodimir Zelenski napovedal nove mirovne pogovore poleg negotovosti glede ruske začasne prekinitve napadov na energetsko infrastrukturo. FOTO: Kuba Stezycki/Reuters

Kremelj je v petek sporočil, da je na zahtevo Donalda Trumpa privolil v prekinitev napadov na energetsko infrastrukturo do nedelje, Kijev pa je dejal, da bo ukrep spoštoval. Ukrajina je navedla, da naj bi prekinitev trajala do naslednjega petka.

V zadnjih dneh tako, kot navaja Guardian, niso poročali o večjih napadih na energetske sisteme, čeprav je Zelenski v nedeljo dejal, da Rusija napada železniško infrastrukturo in druge logistične cilje. Dodal je, da so ruske sile napadle elektroenergetsko omrežje v dveh mestih na drugi strani reke Dnipro, vendar Rusije ni izrecno obtožil kršitve dogovora o energetski prekinitvi napadov.

Ukrajinski vojak v Zaporožju, 30. januar. FOTO: Tetiana Dzhafarova/AFP

Ukrajino je v nedeljo zajel nov val hudega mraza, temperature so se gibale okoli –15 stopinj Celzija, v ponedeljek pa naj bi v Kijevu padle precej pod –20 stopinj Celzija. Operater elektroenergetskega omrežja Ukrenergo je v soboto pozno zvečer sporočil, da bodo načrtovani izklopi elektrike veljali po vsej državi, piše Guardian.

Moskva nadzoruje petino Ukrajine

Mirovna pogajanja že več mesecev posredujejo ZDA, pri čemer je ključno sporno vprašanje morebitna ukrajinska predaja ozemlja Rusiji. Moskva trenutno nadzoruje približno petino Ukrajine, vključno z večino vzhodne regije Donbas. Od Kijeva zahteva, da preda še območja Donbasa, ki jih Rusija še ni zavzela z vojaško silo, medtem ko naj bi Ukrajina zahtevala, da Rusija vrne nadzor nad največjo ukrajinsko jedrsko elektrarno v Zaporožju, navaja BBC.