Zaradi stradanja vojakov razrešen poveljnik ukrajinske vojske

Ukrajina je razrešila poveljnika vojaške enote, potem ko so se pojavile fotografije izstradanih vojakov, ki so bili na frontni črti prepuščeni mesecem brez zadostne oskrbe s hrano in vodo, kar je sprožilo ogorčenje po vsej državi.

Ženska, za katero poročajo, da je žena enega od vojakov v enoti, je objavila fotografije treh pripadnikov, ki so vidno izgubili veliko telesne teže, z izrazito štrlečimi rebri in ključnicami ter z bujnimi, neobritimi bradami. Enota je bila na položaju na fronti v severovzhodni harkovski regiji od 25. avgusta, pri čemer so oskrbo prejemali »kot Bog da, približno vsakih 10-15 dni brez vode ali hrane,« je na družbenih omrežjih zapisala ženska, Anastasia Silčuk. Pozimi so moški talili sneg in pili deževnico, je dodala.

Ukrajinski vojaški novinarji in javne osebnosti so se odzvali z ogorčenjem. »Nikoli si nisem mislila, da bo naše vojaško vodstvo pripeljalo našo vojsko do takšne sramote. Naši vojaki so videti kot tisti, ki se vračajo iz ruskega ujetništva,« je na družbenih omrežjih zapisala dopisnica Ana Kaljužna.

Ukrajinski generalštab je sporočil, da je razrešil poveljnika enote – vodjo 14. mehanizirane brigade – ter ga obtožil, da je »prikrival resnično stanje stvari«. »Izgubljenih je bilo več položajev, prišlo je do niza napačnih ocen glede oskrbe vojakov. Zlasti je bila ugotovljena težava z dobavo hrane na enega izmed položajev brigade,« je sporočil v objavi na družbenih omrežjih.

Enota se bojuje ob reki Oskil na območju Kupjanska na severovzhodu Ukrajine. Oskrba vojakov na tem delu fronte poteka z droni in čolni, ki prečkajo vodotok, ki ga tarča ruskega ognja, je navedla Ukrajina. Hrana je bila enoti pred kratkim dostavljena, je vojska sporočila v petek in dodala: »Če bodo razmere dopuščale, bo izvedena takojšnja evakuacija vojakov.«

Novi poveljnik brigade, Taras Maksimov, je po imenovanju opravil spletni pogovor z vojaki in jim zagotovil, da bo skušal čim prej organizirati njihovo rotacijo, takoj ko bodo to dopuščale vremenske razmere. »Pomagajte nam tako, da nas potegnete ven, in vse bo v redu,« mu je v pogovoru, ki so ga objavili ukrajinski mediji, dejal eden od mož.