    Svet

    Trump Putinu ne verjame, da so napadli njegovo rezidenco

    Trump je po pogovoru s Putinom sprva kritiziral Ukrajino zaradi domnevnega napada, a so pri Cii nato ugotovili, da Ukrajina ni ciljala rezidence.
    Trump je dejal, da se je v bližini Putinove rezidence res nekaj zgodilo, a več informacij o dogodku ni razkril. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    Trump je dejal, da se je v bližini Putinove rezidence res nekaj zgodilo, a več informacij o dogodku ni razkril. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    Ma. J., STA
    5. 1. 2026 | 09:25
    5. 1. 2026 | 09:38
    3:39
    Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo dejal, da ne verjame, da je Ukrajina z 91 brezpilotnimi letalniki prejšnji teden napadla eno od rezidenc ruskega predsednika Vladimirja Putina, kot to trdi Kremelj. Dodal je, da se je v bližini rezidence »nekaj« zgodilo, vendar ni bilo povezano z napadom, poročajo tuje tiskovne agencije.

    Čas večnih vojn: krize v žarišču

    Moskva je obtožila Ukrajino napada na Putinovo rezidenco prejšnji teden kmalu zatem, ko sta se na pogovorih na Floridi sestala Trump in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ter poročala o velikem napredku v pogajanjih za končanje vojne v Ukrajini.

    Rusko obrambno ministrstvo je zatem objavilo videoposnetek sestreljenega drona, o katerem so trdili, da ga je Ukrajina izstrelila na rezidenco v regiji Novgorod. Dodali so, da Putina v času napada ni bilo doma, prav tako poslopje ni bilo poškodovano.

    Rusija je pri tem še sporočila, da je dekodirala podatke ukrajinskega brezpilotnega letala, ki naj bi prikazoval načrtovan napad na eno od Putinovih rezidenc v noči na pretekli ponedeljek. Ukrajina zanika napad in Moskvo obtožuje, da lažno trditev uporablja za opravičevanje lastnih napadov.

    Vojna v Ukrajini poteka že 1411 dni. FOTO: Andriy Andriyenko/AFP
    Vojna v Ukrajini poteka že 1411 dni. FOTO: Andriy Andriyenko/AFP

    Tudi Trump je sprva po pogovoru s Putinom kritiziral Ukrajino zaradi domnevnega napada, vendar je ameriška Centralna obveščevalna agencija (Cia) v četrtek ocenila, da Ukrajina ni ciljala Putina ali njegove rezidence.

    Novi napadi na Ukrajino

    V ruskih zračnih napadih na Kijev in okolico sta ponoči umrli dve osebi. Po navedbah lokalnih oblasti je ena oseba umrla v mestu Kijev, druga pa v bližnjem Fastivu. Nevarnost zračnih napadov je vojska sicer razglasila za celotno državo.

    V ruskem napadu je v Kijevu zagorela zasebna klinika. V požaru je umrla ena oseba, trije so bili ranjeni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V napadih na mesto Fastiv je umrl moški.

    Rusija skuša Ukrajini z napadi vsiliti energetski mrk

    Napadi so v širši okolici povzročili škodo na več stanovanjskih objektih in na kritični infrastrukturi. Zaradi napadov je bila motena tudi preskrba z elektriko. Ker so temperature v prestolnici padle do osem stopinj Celzija pod ničlo, so bile oblasti primorane zagnati sisteme za zagotavljanje zasilne oskrbe z ogrevanjem.

    Ukrajinski gasilci posredujejo na kraju napada na zasebno bolnišnico v Kijevu. FOTO: State Emergency Service of Ukraine/Reuters
    Ukrajinski gasilci posredujejo na kraju napada na zasebno bolnišnico v Kijevu. FOTO: State Emergency Service of Ukraine/Reuters

    Po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform je Rusija v nedeljo napadla tudi Kramatorsk v regiji Doneck, kjer je po navedbah oblasti v večernem napadu umrla ena oseba, še ena je bila ranjena.

    Rusija je v zadnjem tednu okrepila zračne napade na Ukrajino. Po navedbah ukrajinskega predsednika jih je Rusija izvedla več kot 2000.

    Voditelji ukrajinskih zaveznic se bodo v torek srečali v Parizu. V pripravah na srečanje so se v soboto v Kijevu zbrali varnostni svetovalci iz 15 držav. Med njimi so predstavniki Francije, Nemčije in Kanade ter EU in Nata. Zelenski upa, da se bodo voditelji nato sestali v ZDA konec januarja in našli način za končanje vojne v Ukrajini.

    Šport  |  Tenis
    Tik pred OP Avstralije

    Đoković zapustil lastno Združenje profesionalnih teniških igralcev

    Organizacija je marca lani sprožila pravni postopek proti teniškim vodstvenim organom, vključno z ATP, WTA in Mednarodno agencijo za integriteto tenisa.
    5. 1. 2026 | 09:47
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ozemeljski apetiti

    Danska premierka Trumpu o Grenlandiji: Jasno smo povedali, da nismo naprodaj

    Premierka je dejala, da ZDA niti nimajo nobene pravice priključiti katere koli od treh držav v danskem kraljestvu.
    5. 1. 2026 | 09:42
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Magazin  |  Zanimivosti
    Intervju

    Vesna Vuk Godina: Naša družba ljubezni žal ni naklonjena

    Z antropologinjo o tem, zakaj ljubezen ni vedno emancipatorna in zakaj je največja modrost v tem, da jo znamo usmeriti drugam – v delo, ustvarjanje in skupnost.
    Nika Vistoropski 5. 1. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    NHL

    Vodilni ekipi Colorado in Dallas nepričakovano izgubili

    Colorado z 69 točkami z uvodnih 41 tekem ostaja druga najuspešnejša ekipa v zgodovini lige. V sezoni 1999/2000 je Boston zbral zbral 73 točk.
    5. 1. 2026 | 09:03
    Preberite več
