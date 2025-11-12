Ukrajina se pripravlja na dolgo zimo: »Stanje se bo še poslabšalo«

Ukrajinska energetska infrastruktura je tako rekoč vsak dan tarča ruskih napadov, zaradi česar se po državi dogajajo obsežne prekinitve oskrbe z električno energijo. Razmere po besedah ukrajinskih predstavnikov vse bolj spominjajo na prvo zimo po začetku ruske invazije. »Stanje se bo še poslabšalo,« je med pogovorom za Delo opozoril Oleksij Rjabikin, namestnik ukrajinskega ministra za razvoj skupnosti in ozemelj.

Oblasti v Kijevu v prihodnjih tednih in mesecih pričakujejo nadaljnje stopnjevanje ruskih napadov. Ti so doslej naredili resno škodo na energetski infrastrukturi, zaradi česar velik delež prebivalcev Ukrajine čedalje več časa preživi v mraku in mrazu. »Spoprijemamo se z razmerami, ko v Kijevu nimamo električne energije štirinajst ali petnajst ur na dan. Podobno stanje je bilo pozimi 2022–2023. Takrat smo imeli nekaj rezerv, zdaj pa je zelo težko,« je pojasnil Rjabikin, ki je v Slovenijo dopotoval na čelu delegacije, v kateri so tudi predstavniki ukrajinske rade.