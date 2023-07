Ukrajina se že 500 dni bori za preživetje

V nadaljevanju preberite:

Prav nič ne kaže, da bi se vojna na vzhodu Evrope lahko končala. Kljub notranjim pretresom, ki so veliko bolj kot z vojno povezani s finančnimi mahinacijami med državo in zasebno varnostno organizacijo Wagnerjeva skupina, si Rusija nadaljevanje vojne lahko privošči; vojaško in ekonomsko. Ne pa njeno širitev: tudi zato se je Kremelj odločil za vsako ceno braniti okupirana ukrajinska ozemlja, ki jih je lani jeseni po farsičnih referendumih nezakonito priključil Ruski federaciji.

Ruski napad na Ukrajino bo ob počasi vzpostavljajoči se ukrajinski protiofenzivi v naslednjih mesecih temeljil na obrambi ukradenega ozemlja. Ob taktiki zastraševanja in preusmerjanja pozornosti v napadih na ukrajinske civilne, večinoma urbane cilje s pomanjkljivo protizračno obrambo. Tako kot, denimo, prejšnji teden v Kramatorsku in predvčerajšnjim v Lvovu, tisoč kilometrov oddaljenem od ključnih frontnih črt.