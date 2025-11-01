Ukrajina sredi bojev z Rusijo napotila posebne sile v Pokrovsk

Ukrajina je v mesto Pokrovsk na vzhodu države, ki se sooča z intenzivnim obleganjem ruske vojske, napotila posebne sile, je danes sporočil vrhovni poveljnik ukrajinske vojske Oleksandr Sirski. Pokrovsk v regiji Doneck leži na osrednji poti za ukrajinsko vojsko, Rusija pa si ga prizadeva zavzeti že več kot leto dni.

»V teku je obsežna operacija za uničenje in umik sovražnih sil iz Pokrovska,« je na družbenih omrežjih sporočil Sirski. Kot je dodal, na njegovo povelje v mestu delujejo enote posebnih sil. Gre za vojake, posebej izurjene za izvajanje prikritih operacij, pogosto prek nekonvencionalnih bojnih metod, kot sta sabotaža in diverzija.

FOTO: Anatolij Stepanov/Reuters

Obenem je Sirski zanikal navedbe, da je ruska vojska obkolila mesto, češ da ni nikakršne blokade, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obrambo Pokrovska po poročanju BBC označil za prednostno nalogo.

V mestu je pred vojno živelo okrog 60.000 ljudi, trenutno pa je zaradi spopadov v pretežni meri opustošeno.

Rusija si ga že dolgo prizadeva zavzeti, saj bi ji to omogočilo prodor globlje v Donbas in prineslo pomembno okrepitev propagande Kremlja, ki si regijo prisvaja kot svojo.