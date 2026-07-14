Ukrajina udarila po ozemljih pod rusko okupacijo; mrtvih najmanj 13 ljudi

V ukrajinskih napadih z droni na vzhodna in južna območja Ukrajine, ki so pod rusko okupacijo, je bilo v ponedeljek ubitih najmanj 13 ljudi, ranjenih pa 22, so sporočile tamkajšnje ruske oblasti, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Ukrajina je ponoči izvedla tudi nove napade, usmerjene proti ruski energetski infrastrukturi.

Velik del napadov na okupirana ozemlja je bil po navedbah ruskih oblasti usmerjen na motorna vozila, med žrtvami sta bila domnevno tudi dva voznika tovornjaka, vendar teh podatkov ni mogoče neodvisno preveriti, poroča DPA.

Ukrajina je ponoči izvedla tudi nove napade na naftne rafinerije v Rusiji. V avtonomni republiki Baškortostan v bližini Uralskega gorovja so ukrajinske sile po poročanju ruskih regionalnih oblasti izvedle obsežen napad na industrijsko območje v kraju Salavat. Padajoči ostanki dronov so zanetili požar v rafineriji, a oblasti o žrtvah ne poročajo.

Salavat leži več kot 1400 kilometrov od frontne črte. Rafinerija v lasti naftnega velikana Gazprom, ki na leto lahko pridela več kot sedem milijonov ton surove nafte, je bila septembra lani že dvakrat tarča napada, a je vseeno brez motenj nadaljevala delovanje, še navaja DPA.

Rafinerija v lasti ruskega naftnega velikana Gazprom v Salavatu je bila septembra lani že dvakrat tarča napada. FOTO: Maxim Nazarov/Reuters

Ruske oblasti so o ločenem napadu na naftno rafinerijo poročale tudi v bližini naselja Afipski v regiji Krasnodarski kraj. Obrat je po napadu zagorel, vendar podrobnosti o škodi trenutno še niso znane.

Ukrajina je v zadnjih tednih okrepila napade na Rusijo, pri čemer se osredotoča zlasti na energetsko infrastrukturo, da bi tako oslabila finančne zmogljivosti Rusije v vojni. Ruski predsednik Vladimir Putin je prejšnji mesec priznal, da se država zaradi ponavljajočih se ukrajinskih napadov spopada s pomanjkanjem goriva.

Ukrajinski gasilci po ponedeljkovem obstreljevanju Zaporožja FOTO: Stringer/Reuters

Rusija pa je ponoči izvedla nov napad z balističnimi raketami na ukrajinsko prestolnico Kijev, so zjutraj sporočile ukrajinske oblasti. V središču mesta je kmalu po polnoči odjeknilo več eksplozij, v vsaj dveh okrožjih Kijeva pa so po navedbah lokalnih oblasti izbruhnili požari, nekatere so zanetili padajoči ostanki balističnih raket, poroča nemška tiskovna agencija DPA. O morebitnih žrtvah za zdaj ne poročajo.

Ta napad se je zgodil kmalu po ponedeljkovem srečanju t. i. koalicije voljnih, ki združuje 35 držav v podporo ukrajinski obrambi pred rusko invazijo. Ukrajina je v Parizu z devetimi evropskimi državami med drugim napovedala ustanovitev koalicije za obrambo pred balističnimi izstrelki.

Ukrajinska prestolnica je bila od junija že večkrat tarča obsežnih napadov z raketami, med njimi tudi balističnih. V noči na 2. julij je v napadu v Kijevu umrlo 30 ljudi.

Pri tem je naraslo število žrtev ponedeljkovega ruskega napada na trgovsko plovilo, ki je plulo pod zastavo Toga v bližini Odese. V napadu je bilo ubitih pet članov posadke, še 12 jih je bilo ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti.