Ukrajina v pričakovanju novih pogajanj z Rusijo

Glavni poudarki: Danes naj bi se prek videopovezave srečali ukrajinska in ruska stran.

Ameriški viri trdijo, da Rusija Kitajsko prosi za vojaško in gospodarsko pomoč pri napadu na Ukrajino.

07.00 Rusija Ukrajino izolira od mednarodne pomorske trgovine

Nedavno poročilo, ki ga je objavilo obrambno ministrstvo Združenega kraljestva, trdi, da ruske pomorske sile »učinkovito izolirajo Ukrajino od mednarodne pomorske trgovine«, navaja Guardian. Ruske pomorske sile so vzpostavile oddaljeno blokado ukrajinske obale Črnega morja, s čimer so Ukrajino dejansko izolirale od mednarodne pomorske trgovine. Ruske pomorske sile še naprej izvajajo raketne napade na cilje po vsej Ukrajini. Rusija je že izvedla en amfibijski pristanek v Azovskem morju in bi si lahko prizadevala za nadaljnje tovrstne operacije v prihodnjih tednih.

06.37 Zelenski ponovno pozval Nato, naj uvede območje prepovedi letenja nad Ukrajino

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ponovil svoje pozive Natu, naj uvede območje prepovedi letenja nad Ukrajino, poroča Guardian. »Če ne boste zaprli našega neba,« je dejal, »je samo vprašanje časa, kdaj bodo ruske rakete padle na vaše ozemlje, na ozemlje Nata in na domove državljanov držav Nata«.

04.30 Ameriški viri: Rusija Kitajsko prosi za vojaško in gospodarsko pomoč pri napadu na Ukrajino

Rusija Kitajsko prosi za vojaško in gospodarsko pomoč pri napadu na Ukrajino, zatrjujejo ameriški viri. Ameriški mediji, ki so to objavili, niso navedli imen »ameriških uradnikov«, takšne navedbe pa naj bi dokazovale vpliv ostrih gospodarskih in drugih sankcij ter velike težave ruske vojske na ukrajinski fronti. Neimenovani ameriški viri niso navajali niti morebitnih kitajskih odgovorov, morda pa bo to ena od tem današnjih visokih kitajsko-ameriških pogajanj v Rimu. Svetovalec ameriškega predsednika za nacionalno varnost Jake Sullivan ima na dnevnem redu srečanje s članom politbiroja kitajske komunistične partije in direktorjem komisije za zunanje zadeve centralnega komiteja Yang Jiechijem. Sullivan je Peking že posvaril pred posledicami morebitne pomoči ruskemu izogibanju sankcij.

Predstavnik za tisk kitajskega veleposlaništva v Washingtonu je izjavil, da niso slišali za takšne ruske prošnje, za Ukrajino naj bi si želeli miroljubne rešitve. Sullivan pa je ocenjeval, da se je Kitajska zavedala ruskih načrtov še pred napadom na Ukrajino, čeprav morda ne v celoti: »Mogoče je, da jim je Putin lagal, tako kot je lagal Evropejcem in drugim.« Demokratsko administracijo so v minulih dneh še posebej motile ruske trditve o ameriških laboratorijih za biološko in kemično orožje v Ukrajini, res pa to verjamejo tudi na domači skrajni desnici. Na delu sredinske še naprej zahtevajo, naj demokratski predsednik Joe Biden Ukrajini zagotovi vojaška letala.

Ukrajinski vojak drži lahko protitankovsko orožje, ki je bilo uporabljeno za uničenje ruskega oklepnega osebnega transporterja v Irpinu, severno od Kijeva. FOTO: Sergei Supinsky/AFP

00.30 Ukrajina v pričakovanju novih pogajanj z Rusijo

Medtem ko vojna v Ukrajini še naprej divja, naj bi se danes po napovedih tako ruske kot ukrajinske strani prek videopovezave znova sešli ukrajinski in ruski pogajalci. Podrobnosti za zdaj niso znane, sta pa obe strani v minulih dneh namignili, da je možen napredek. Ukrajina si prek posrednic Izraela in Turčije prizadeva tudi za pripravo pogajanj z Rusijo na najvišji ravni. Kot je v nedeljo na ukrajinski televiziji dejal vodja kabineta ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak, z obema državama usklajujejo kraj in okvir za pogajanja, poroča agencija Reuters.

Podoljak je poleg tega po navedbah ruske agencije Tass dejal, da pogajalci pripravljajo pravni okvir za glavna vprašanja. Pri tem ni izključil možnosti, da bi pri podpisu morebitnega dokumenta sodelovala tretja stran. Tudi član ruske pogajalske delegacije Leonid Slucki je v nedeljo dejal, da bi lahko delegaciji dosegli dogovor in morda celo podpisali skupen dokument. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa ni izključil možnosti, da bi se v prihodnje sestala predsednika obeh držav, Vladimir Putin in Volodimir Zelenski.