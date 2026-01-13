  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    ZDA so kritične do nadaljevanja ruskih napadov na Ukrajino

    V ruskem nočnem napadu na severovzhodno ukrajinsko regijo Harkov so bili ubiti štirje ljudje, več je ranjenih.
    Župan Harkova Igor Terehov je sporočil, da je ruski dron dolgega dosega zadel zdravstveni objekt za otroke in povzročil požar, o žrtvah niso poročali. FOTO: Sofiia Gatilova/Reuters
    Galerija
    Župan Harkova Igor Terehov je sporočil, da je ruski dron dolgega dosega zadel zdravstveni objekt za otroke in povzročil požar, o žrtvah niso poročali. FOTO: Sofiia Gatilova/Reuters
    STA, R. I.
    13. 1. 2026 | 08:32
    13. 1. 2026 | 08:32
    5:59
    A+A-

    Namestnica ameriškega veleposlanika pri ZN Tammy Bruce je v ponedeljek v Varnostnem svetu ZN obsodila nadaljevanje ruskih napadov na Ukrajino kot nerazumljivo zaostrovanje vojne v času, ko si predsednik ZDA Donald Trump prizadeva za mir. Predstavniki ZN so pred tem poročali o nadaljevanju ruskih napadov in trpljenja civilistov v Ukrajini.  V ruskem nočnem napadu na severovzhodno ukrajinsko regijo Harkov so bili ubiti štirje ljudje, več je ranjenih, so danes sporočile lokalne oblasti.

    »Zahvaljujoč vodstvu predsednika Trumpa smo zdaj bližje sporazumu kot kadarkoli od začetka vojne, vendar pa ruska dejanja tvegajo širitev in zaostritev vojne,« je dejala Američanka in napade na civilne energetske objekte obsodila kot posmeh prizadevanjem za mir.

    Rusija naj besede podpre z dejanji

    Bruce je ob tem Rusijo spomnila, da je pred skoraj letom dni tudi sama glasovala za ameriško resolucijo Varnostnega sveta, ki poziva h koncu vojne v Ukrajini. »Bilo bi lepo, če bi Rusija svoje besede podprla z dejanji,« je dejala.

    Namestnica generalnega sekretarja ZN za politične zadeve Rosemary DiCarlo je dejala, da novo leto Ukrajini ni prineslo miru, saj obsežni zračni napadi Rusije na civiliste in civilno infrastrukturo povzročajo grozljivo uničenje in trpljenje.

    »Rusija je med 8. in 9. januarjem nad Ukrajino izstrelila 242 dronov in 36 raket, pri čemer so samo v Kijevu umrle štiri osebe, 25 pa jih je bilo ranjenih. Območja v Lvovu so bila tarča napada z nadzvočno raketo orešnik, ki lahko nosi jedrsko orožje,« je dejala DiCarlo. Pozvala je k brezpogojnemu premirju ter spoštovanju ukrajinske suverenosti in ozemeljske celovitosti.

    Rusija nalašč preizkuša odločnost mednarodne skupnosti

    Predstavnik Latvije, ki je s 1. januarjem v Varnostnem svetu ZN prevzela sedež Slovenije, je kolege pozval, naj obsodijo sistematično surovost Moskve in barbarsko zaostrovanje vojne proti ukrajinskim civilistom sredi hude zime. »Rusija namenoma preizkuša odločnost mednarodne skupnosti,« je dejal.

    Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija pa je vztrajal, da ruske sile ne napadajo civilistov, in obtožil Latvijo, da želi Moskvi naprtiti vse zlo in zanemarja vzroke te velike evropske varnostne krize. Zatrdil je, da so ruske sile napadle prometno, letališko in energetsko infrastrukturo, ki podpira ukrajinski vojaško-industrijski kompleks.

    »To je bil odgovor na napad kijevskega režima na rezidenco ruskega predsednika,« je dejal Nebenzija. V Moskvi so konec decembra Ukrajino obtožili, da je skušala napasti rezidenco Vladimirja Putina, njihove trditve pa so zanikali tako ukrajinski kot ameriški obveščevalci.

    Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija pa je vztrajal, da ruske sile ne napadajo civilistov. FOTO: Ramil Sitdikov/Reuters
    Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija pa je vztrajal, da ruske sile ne napadajo civilistov. FOTO: Ramil Sitdikov/Reuters

    Ruski napad na Harkov terjal štiri smrtne žrtve

    Rusija nadaljuje z napadi. V nočnem napadu na severovzhodno ukrajinsko regijo Harkov so bili ubiti štirje ljudje, več je ranjenih, so danes sporočile lokalne oblasti.  Župan Harkova Igor Terehov je sporočil, da je ruski dron dolgega dosega zadel zdravstveni objekt za otroke in povzročil požar, o žrtvah niso poročali.

    Rusija je ponoči izvedla napade tudi v drugih ukrajinskih regijah, vključno z Odeso na jugu države, kjer so bile v istoimenskem mestu v dveh nizih napadov poškodovane stanovanjske stavbe, bolnišnica in vrtec. Po navedbah lokalnih oblasti je bilo ranjenih najmanj pet ljudi.

    Ponoči je napade z brezpilotnimi letalniki izvedla tudi Ukrajina. V enem izmed napadov v vasi Strahovo blizu ukrajinske meje v ruski regiji Brjansk je umrla ena oseba, je na Telegramu navedel guverner regije Aleksander Bogomaz.

    Izpadi elektrike v času mrzle zime

    Rusija v zadnjih mesecih vsakodnevno cilja ukrajinsko energetsko infrastrukturo z droni in raketami ter v mrzli zimi povzroča izpade elektrike. Prejšnji teden je v enem od napadov na zahodno ukrajinsko regijo Lvov šele drugič doslej uporabila balistično raketo orešnik, ki lahko nosi tudi jedrsko bojno glavo.

    ZDA in Velika Britanija sta obsodili Rusijo zaradi izstrelitve balistične rakete orešnik, ki je sposobna nositi jedrsko konico, na Ukrajino. V. d. britanskega veleposlanika pri ZN James Kariuki je napad opisal kot »nepremišljen« ter dodal, da »ogroža regionalno in mednarodno varnost ter prinaša veliko tveganje eskalacije in napačnih presoj«, navaja Guardian.

    Rusija trdi, da je orešnik ciljal letalsko-remontni obrat. Ukrajina ni potrdila, kaj je bilo zadeto, je pa sporočila, da je raketa udarila v okviru širšega napada z droni in drugimi izstrelki. Redko uporabljana raketa orešnik z več bojnimi glavami naj bi bila v omejenih količinah – ukrajinska vojska in specialne enote trdijo, da so na ruskem ozemlju uničile vsaj eno takšno raketo na tleh.

    Opazovalci dosedanja dva napada z Orešnikom na Ukrajino ocenjujejo kot predvsem politična in simbolna, pri čemer naj bi bile verjetno uporabljene lažne bojne glave; morebitna škoda naj bi nastala zaradi zvočnega udara in fizičnega trka, ne pa zaradi delujočih eksplozivov. Analitiki dvomijo tudi o tem, ali je orešnik dovolj natančen za dostavo nejedrskih bomb, ki morajo biti za učinkovitost bistveno natančneje usmerjene kot jedrske konice, pojasnjuje Guardian.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Droni FPV

    Napadalni droni z umetno inteligenco so tu

    V rusko-ukrajinski vojni so zakorakali v dobo množičnih letalnikov kamikaz, ki so se zmožni proti cilju usmeriti samostojno.
    Jurij Kristan 12. 1. 2026 | 08:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Rusija je napadla z izstrelkom orešnik, blizu meje s Poljsko

    Prvič so uporabili hipersonični izstrelek z bojnimi glavami, zadel pa je cilj le 70 kilometrov od meje s Poljsko, članice Nata.
    10. 1. 2026 | 15:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Mraz je zaveznik ruskih napadalcev

    Agresorskemu uničevanju energetske infrastrukture so se pridružile sibirske vremenske razmere.
    Boris Čibej 8. 1. 2026 | 18:07
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Rusija bo tuje vojake v Ukrajini obravnavala kot legitimne tarče

    Medtem se napadi Rusije v že skoraj štiriletni ofenzivi na Ukrajino nadaljujejo.
    8. 1. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Cortina d'Ampezzo

    Umrl na mrazu med varovanjem objekta prihajajočih olimpijskih iger

    Izmena 55-letnega varnostnika, ki je umrl, je trajala 12 ur, tudi pri - 16 stopinjah Celzija.
    11. 1. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Rusija menda sestrelila letalo F-16

    V ZDA izdelanega lovca so domnevno zadeli s sistemom S-300.
    12. 1. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Politična anketa

    Barometer: Politična krajina se znova vse bolj polarizira

    Gibanje Svoboda se počasi približuje SDS. Če bi bile volitve jutri, bi prag prestopilo osem strank, med njimi ni Levice in Preroda.
    Barbara Hočevar 12. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Marjetka Vovk: Prvič sem zares začutila, kako ljudje uživajo ob poniževanju

    Marjetka Vovk in Raay sta lani znova na svoji koži občutila, da uspešnost za sabo potegne zavist. S pesmijo in iniciativo želita opozarjati na spletno nasilje.
    11. 1. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več

    Več iz teme

    UkrajinaRusijavojna v UkrajiniVarnostni svet ZNZDA

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Nepričakovano

    PSG končal pokalno pot: Parižani klenili proti 22 metrov oddaljenim rivalom

    Po eni uri igre in neuspešnih napadih ekipe PSG so v igro vstopili še aduti Nuno Mendes, Ousmane Dembele in Desiree Doue, a brez uspeha.
    13. 1. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Varnostni svet ZN

    ZDA so kritične do nadaljevanja ruskih napadov na Ukrajino

    V ruskem nočnem napadu na severovzhodno ukrajinsko regijo Harkov so bili ubiti štirje ljudje, več je ranjenih.
    13. 1. 2026 | 08:32
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Športna infrastruktura

    Igrišče za golf v Trnovem pod okrilje zavoda Šport Ljubljana

    Aleš Babnik, ki je pred 20 leti uredil igrišče, se po izteku pogodbe umika. Neznanke pri nadaljnjem upravljanju igrišča.
    Rok Tamše 13. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Po pogovoru z Rubiom

    Nemški zunanji minister: ZDA ne bodo vojaško posegle za prevzem Grenlandije

    Po besedah nemškega zunanjega ministra Johanna Wadephula morajo o prihodnosti arktičnega otoka odločati Danci in Grenlandci sami.
    13. 1. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Odziv na razmere v Iranu

    Trump napovedal 25-odstotne carine za države, ki trgujejo z Iranom

    Zapisal je, da je odločitev dokončna in zavezujoča. Dodatnih podrobnosti ni navedel. Carine bi v praksi plačevali ameriški uvozniki blaga iz teh držav.
    13. 1. 2026 | 06:50
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Športna infrastruktura

    Igrišče za golf v Trnovem pod okrilje zavoda Šport Ljubljana

    Aleš Babnik, ki je pred 20 leti uredil igrišče, se po izteku pogodbe umika. Neznanke pri nadaljnjem upravljanju igrišča.
    Rok Tamše 13. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Po pogovoru z Rubiom

    Nemški zunanji minister: ZDA ne bodo vojaško posegle za prevzem Grenlandije

    Po besedah nemškega zunanjega ministra Johanna Wadephula morajo o prihodnosti arktičnega otoka odločati Danci in Grenlandci sami.
    13. 1. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Odziv na razmere v Iranu

    Trump napovedal 25-odstotne carine za države, ki trgujejo z Iranom

    Zapisal je, da je odločitev dokončna in zavezujoča. Dodatnih podrobnosti ni navedel. Carine bi v praksi plačevali ameriški uvozniki blaga iz teh držav.
    13. 1. 2026 | 06:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Povečajte produktivnost v 2026: vseživljenjski Office in Windows že od 13 EUR

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo