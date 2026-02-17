Ukrajinski genski sklad izginja, država brezplačno hrani spermo vojakov

Medtem ko se bodo v Ženevi nadaljevala pogajanja o koncu vojne, Moskva in Kijev nadaljujeta napade. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je zračna obramba ponoči sestrelila 151 ukrajinskih dronov, večinoma nad Črnim, Azovskim morjem in zasedenim Krimom. Po navedbah oblasti v Sevastopolu je bil to eden najdaljših napadov v zadnjem obdobju, ranjenih je bilo več ljudi, tudi otrok.

V več ukrajinskih regijah so zaradi ruskih napadov izdali opozorila pred zračnimi napadi. V Odesi sta bila v napadu z brezpilotniki ranjena dva človeka, poškodovani so bili stanovanjska stavba, trgovina in bencinska črpalka, piše STA.

V Ukrajini se medtem spopadajo z resno demografsko krizo, ki jo je ruska obsežna invazija, ki se je začela pred skoraj štiri leti, še poglobila. Zato je Ukrajina začela vojakom kriti stroške za zamrzovanje sperme, poroča BBC. Demografska kriza je sicer obstajala že pred invazijo, a so jo smrti, pogoste med najmlajšimi in telesno najbolj sposobnimi moškimi, še poglobile.

Zasebne klinike za zdravljenje neplodnosti so začele pripadnikom oboroženih sil ponujati t. i. krioprezervacijo že leta 2022, ob začetku ruske invazije. Vojaki in vojakinje so lahko brezplačno zamrznili spermo ali jajčeca za primer, da bi bili ranjeni ali bi vojna vplivala na njihovo plodnost. Leto pozneje je prakso uredil parlament in zagotovil državno financiranje.

»Naši vojaki branijo našo prihodnost, a lahko izgubijo svojo. Želeli smo jim dati to možnost,« pojasnjuje poslanka Oksana Dmitrijeva, ki je sodelovala pri pripravi zakona.

Prvotna različica zakona je sprožila ogorčenje, saj je določala, da se ob smrti darovalca vsi vzorci uničijo. To je prišlo v javnost, ko je vojna vdova želela uporabiti zamrznjeno spermo svojega moža, a ji je bilo to onemogočeno.

Spermo hranijo do tri leta po smrti

Zakon so nato spremenili: vzorci padlih vojakov se brezplačno hranijo do tri leta po smrti in so ob predhodnem pisnem soglasju na voljo partnerju. Poslanka Dmitrijeva je posredovala pri nekaterih klinikah, a priznava, da zakon še vedno potrebuje dopolnitve.

Državo je zapustilo tudi več milijonov ljudi, večinoma žensk, ki so odšle kot begunke. Štiri leta po začetku vojne jih je veliko še vedno v tujini, saj se razmere doma ne izboljšujejo.

Drugi krog pogovorov v Ženevi Zelenski je v ponedeljkovem večernem video nagovoru dejal, da obveščevalni podatki kažejo na nove ruske napade na energetsko infrastrukturo, kar dodatno otežuje možnost dogovora o koncu vojne, poroča Guardian. Dejal je, da je nujno zagotoviti ustrezno nastavitev vseh sistemov zračne obrambe. Po njegovem se ruski napadi razvijajo, vključujejo kombinacijo orožij, med drugim brezpilotnike in rakete, kar zahteva »posebno obrambo in podporo partnerjev«. Ameriški predsednik Donald Trump je izjavil, da upa na hiter dogovor med Ukrajino in Rusijo pred današnjimi tristranskimi pogovori v Ženevi. »Ukrajina bi morala hitro sesti za pogajalsko mizo,« je dejal pozno v ponedeljek. Višji ukrajinski in ruski uradniki se bodo v Ženevi sestali na drugem krogu pogovorov pod pokroviteljstvom administracije Trumpa, nekaj dni pred četrto obletnico ruske obsežne invazije. Dvodnevno srečanje naj bi po poročanju Guardiana potekalo podobno kot nedavni pogovori v Abu Dabiju, ob prisotnosti predstavnikov Washingtona, Kijeva in Moskve. Kljub okrepljenim ameriškim prizadevanjem za oživitev diplomacije so pričakovanja o preboju nizka, saj Rusija vztraja pri maksimalističnih zahtevah.

Maksim, vojak z ene od pozicij blizu vzhodne fronte, je za BBC brez zadržkov spregovoril o svoji plodnosti: »Naši moški umirajo. Ukrajinski genski sklad izginja. Gre za preživetje našega naroda«.

Vzorec so brezplačno zamrznili v okviru programa pomoči pripadnikom oboroženih sil. Če bi Maksim padel, bi lahko njegova žena s tem vzorcem poskušala dobiti otroka, ki sta si ga vedno želela. Obenem meni, da bi lahko bila v vsakem primeru zamrznjena sperma ključna za ustvarjanje družine, saj nikjer nimajo zagotovila o varnosti, saj so ruski droni ves čas nad njihovo glavo. »To pomeni stres, ki vpliva na reproduktivno sposobnost. Ta se zmanjšuje. Zato moramo razmišljati o prihodnosti in prihodnosti našega naroda.«

Poslanka Oksana Dmitrijeva je dejala, da s tem zakonom in možnostjo zamrznitve razmišljajo o prihodnosti in o vseh mladih, ki so jih izgubili: »Nadomestiti jih moramo. To je majhen korak k izboljšanju demografske slike.«

Povedala je, da ob obiskih fronte vojake spodbujajo, da o tem spregovorijo. Najprej jim je nerodno, potem, ko se pogovorijo, pa ponavadi to priložnosti želijo izkoristiti.

Pričakujejo porast zanimanja

Državni center za reproduktivno medicino v Kijevu je vojake v program začel vključevati januarja. Doslej se jih je prijavilo le nekaj več kot deset, a vodstvo pričakuje porast zanimanja.

»Pričakujemo veliko povpraševanje,« je za BBC povedala direktorica Oksana Holikova. Biomaterial shranjujejo v velikih rezervoarjih, napolnjenih z dušikom, kjer so shranjene dolge epruvete z vzorci sperme.

Zasebne klinike za zdravljenje neplodnosti so začele pripadnikom oboroženih sil ponujati t. i. krioprezervacijo že leta 2022, ob začetku ruske invazije. FOTO: Sergei Supinsky/AFP

Število nosečnic se je od začetka vojne namreč prepolovilo. Kot je povedala Holikova, imajo namreč ženske težave z menstruacijo, če so pod stresom. Okoli 60 odstotkov njenih pacientk jemlje antidepresive, tudi zaradi paničnih napadov ob raketnih in brezpilotnih napadih.

Opozarja tudi na pojav, ki ga imenuje »sindrom odloženega življenja« – odlaganje pomembnih življenjskih odločitev, vključno z rojstvom otrok. Bojijo se zanositi, če bi morale z nosečnostjo bežati v zaklonišča.