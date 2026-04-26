Ukrajina z droni nad Rusijo po dvajseturnem napadu, v katerem je umrlo več ljudi

V novih ruskih napadih na Ukrajino so bili v nedeljo v državi ubiti najmanj trije ljudje, še štirje pa ranjeni, so sporočile lokalne oblasti. Novo obstreljevanje sledi intenzivnim napadom v soboto, v katerih je umrlo osem ljudi, Ukrajina pa se je odzvala z izstrelitvijo velikega števila dronov, ki so poleteli nad Rusijo.

V regiji Sumi na severovzhodu Ukrajine, le nekaj kilometrov od meje z Rusijo, sta bila po navedbah oblasti v napadu ruskega drona ubita dva civilista.

Še en človek je umrl, štirje pa so bili ranjeni v mestu Dnipro, ki je bil tarča napadov z droni in topništvom. Škodo so pri tem utrpela stanovanjska poslopja in vozila, navedbe oblasti povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajina je bila že v soboto tarča intenzivnega bombardiranja ruske vojske, pri čemer je v Dnipru, ki se je z napadi soočal nepretrgoma 20 ur, umrlo osem ljudi.

Rusija je davi sporočila, da je v novih napadih ciljala vojaško-industrijske objekte in energetski sektor, s čimer naj bi se odzvala na ukrajinske napade.

Ukrajina v odziv na rusko agresijo, ki traja že več kot štiri leta, vsako noč proti Rusiji izstreljuje brezpilotnike, pri čemer cilja zlasti energetsko infrastrukturo. Rusko obrambno ministrstvo je po lastnih navedbah minulo noč sestrelilo 203 ukrajinske drone, kar je po poročanju AFP več kot običajno.

O smrtni žrtvi poročajo iz Sevastopola na ukrajinskem polotoku Krim, ki si ga je priključila Rusija. Nad območjem naj bi sestrelili 43 dronov, poškodovanih naj bi bilo več domov v različnih soseskah pristaniškega mesta.