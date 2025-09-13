Ukrajina z droni napadla veliko rusko rafinerijo

Ukrajina je danes z droni napadla rafinerijo družbe Bašneft v bližini ruskega mesta Ufa. Rafinerija je bila poškodovana, izbruhnil je požar, ki ga zdaj gasijo, poročajo tuje tiskovne agencije, ki navajajo lokalne predstavnike.

»Danes je bila rafinerija Bašnefta tarča terorističnega napada z droni,« je na Telegramu sporočil vodja ruske regije Baškortostan Radij Kabirov. Mesto napada je od ukrajinske meje oddaljeno kakih 1400 kilometrov.

Na družbenih omrežjih so se pojavili posnetki drona nad rafinerijo tik pred eksplozijo in nato oblak dima, ki se dviga nad objektom.

Po navedbah Kabirova so en dron sestrelili, drugi je padel na rafinerijo. Sporočil je, da žrtev ni bilo, škoda pa po njegovih besedah ni velika.

Ukrajina z droni pogosto napada ruske rafinerije. Po vrsti napadov to poletje je bila v nekaterih ključnih zmanjšana proizvodnja, zaradi česar so se v Rusiji dvignile maloprodajne cene bencina, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rafinerija Bašnefta v Ufi naj bi bila ena največjih v Rusiji.

Trump za sankcije, a le skupne

Ameriški predsednik Donald Trump je danes sporočil, da je pripravljen uvesti sankcije proti Rusiji, a le pod pogojem, da države Nata prenehajo kupovati rusko nafto in uvedejo svoje sankcije, poročajo tuje tiskovne agencije. Trump meni, da bi vojno v Ukrajini lahko pomagala končati tudi uvedba visokih carin proti Kitajski.

Na uvoz ruske nafte se med članicami Nata zanašata predvsem Slovaška in Madžarska.