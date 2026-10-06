Ukrajina z več sto droni nad Moskvo in okolico, ena smrtna žrtev, več ranjenih

Ukrajinska vojska je ponoči izvedla obsežen napad z droni na Moskvo in okoliško regijo. Po navedbah župana ruske prestolnice Sergeja Sobjanina je proti Moskvi in okolici poletelo okoli 650 brezpilotnikov, večino so jih menda prestregli, še preden so se približali Moskvi. Napadi so po navedbah ruskih oblasti terjali smrtno žrtev, več je bilo ranjenih.

»Na žalost so (napadi) terjali smrtno žrtev. V napadu na naselje Radumlja v občini Solnečnogorsk je umrl 20-letni moški,« je povedal guverner moskovske regije Andrej Vorobjov. Dodal je, da je bilo ranjenih šest oseb, zračna obramba pa da je ponoči v 16 občinah sestrelila 185 brezpilotnih letalnikov, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Drugi najobsežnejši napad v zadnjih dveh letih

Napade je potrdil tudi župan ruske prestolnice Sobjanin. Kot je sporočil, je nad rusko prestolnico in okolico poletelo 650 brezpilotnikov. Dodal je, da je večino dronov zračna obramba prestregla, še preden so se približali Moskvi, navaja nemška tiskovna agencija DPA. Po podatkih agencije Tass gre za drugi najobsežnejši napad z droni na rusko prestolnico in njeno okolico v zadnjih dveh letih. Kot poroča ukrajinski časnik Kyiv Independent, pa naj bi bil tarča napada med drugim naftni objekt, ki leži približno 40 kilometrov od Moskve.