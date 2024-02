Ukrajina zanika rusko zavzetje vasi v regiji Herson

Ukrajinska vojska je danes zanikala ruske navedbe o zavzetju vasi Krinki, majhnega mostišča v regiji Herson na vzhodnem bregu reke Dneper, ki je sicer pod nadzorom ruskih sil. Kot je v izjavi sporočila vojska, njeni pripadniki ohranjajo svoje položaje na območju vasi. Ukrajina je bila medtem ponoči tarča novega vala ruskih napadov z droni.

Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je v torek izjavil, da je ruska vojska zavzela omenjeno vas, kar pa je ukrajinska vojska danes zanikala. »Uradno sporočamo, da ta informacija ni resnična,« je na družbenih omrežjih sporočilo poveljstvo ukrajinske vojske na južni fronti in poudarilo, da ukrajinski vojaki na območju ohranjajo svoje položaje. Dodalo je, da so ruske sile sicer izvedle napad na vas, a naj bi pri tem utrpele znatne izgube in se umaknile.

Medtem je bila ponoči zopet na delu ukrajinska zračna obramba, ki je nad ozemljem Ukrajine uničila 13 brezpilotnih letalnikov tipa šahed in vodeno raketo, je na omrežju Telegram sporočila ukrajinska vojska.

Skupno so sicer ruske sile ponoči proti ciljem v Ukrajini izstrelile šest raket ter 19 dronov šahed, navaja portal ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform. Kot je pojasnila ukrajinska vojska, preostalih šest brezpilotnih letalnikov ni doseglo svojih ciljev.