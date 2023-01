Ukrajina zaostrila kazni za dezerterstvo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes podpisal zakon, ki zaostruje kazni za neposlušnost vojakov in dezerterstvo. Predvideva tudi strožje kazni za prekrške, kot so grožnje poveljnikom, beg z bojišča ali uživanje alkohola v vojski. Zakon kritizirajo borci za človekove pravice, ki so predsednika pred podpisom pozvali, naj tega ne stori.

»Namesto da bi se zahvalili vojakom, ki skoraj leto dni zadržujejo rusko invazijo v polnem obsegu in uspešno izvajajo operacije za osvoboditev ozemlja, dobimo zaporno kazen za najmanjše nestrinjanje ali pripombo poveljnikom,« piše v peticiji proti zakonu. Ta je bila na spletni strani ukrajinskega predsedstva objavljena decembra, podpisalo pa jo je več kot 35.000 ljudi.

Nov zakon med drugim tudi prepoveduje sodiščem, da bi vojakom, ki so bili spoznani za krive, izreka nižje ali pogojne kazni. Pripadnikom ukrajinskih oboroženih sil tako za dezerterstvo grozi do 12 let zapora, za neposlušnost ali zavrnitev boja do deset in do sedem let za grožnje nadrejenemu.

Zakon je decembra sprejel ukrajinski parlament, borci za človekove pravice pa so predsednika Zelenskega nato pozvali, naj ga ne podpiše, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V bran zakonu je stopil vrhovni poveljnik ukrajinske vojske Valerij Zalužni, ki je dejal, da njegovo stališče odraža stališče »poveljnikov skupin in vojaških enot, ki so zahtevali sistematično rešitev teh vprašanj«. Dodal je, da »v času vojne potrebujemo hitre in učinkovite rešitve«.

»Vojska temelji na disciplini. In če vrzeli v zakonodaji ne zagotavljajo, da se (takšna disciplina) spoštuje (...) to vodi k povečanju izgub,« je na Telegramu še zapisal Zalužni.

Po korupcijskem škandalu nove razrešitve v političnem vrhu

V luči domnevnih nepravilnosti in korupcije je bilo danes v Ukrajini znova razrešenih več visokih uradnikov. Med njimi so direktor nabavnega oddelka na obrambnem ministrstvu Bohdan Hmelnicki in še pet regionalnih vodij tožilstva, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Hmelnicki je razrešen zaradi nepravilnosti pri nakupu hrane za vojake po cenah, ki so bile do trikrat višje od maloprodajnih cen v trgovinah, je danes na Facebooku zapisala vodja protikorupcijskega odbora ukrajinskega parlamenta Anastasija Radina.

Generalni državni tožilec Andrij Kostin pa je razrešil pet regionalnih vodij tožilstva, in sicer iz regij Zaporožje, Kirovograd, Poltava, Sumi in Černigiv. Svoje odločitve sicer ni pojasnil.

V Ukrajini je po razkritju domnevnih nepravilnosti, med drugim v povezavi z osebnim okoriščanjem in nakupom predrage hrane za vojake, že odstopilo več visokih uradnikov. Med njimi sta namestnik vodje kabineta predsednika Kirilo Timošenko in namestnik generalnega tožilca Oleksij Simonenko ter več namestnikov ministrov in guvernerjev ukrajinskih regij.

Zelenski je razrešitev ukrajinskih uradnikov označil za potrebno, Evropska komisija pa je v torek pozvala k nadaljnjim prizadevanjem v boju proti zlorabi oblasti.