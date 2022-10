Ukrajina zaradi pomanjkanja elektrike begunce poziva, da prezimijo v tujini

Ukrajinske oblasti so v torek pozvale vse državljane Ukrajine, ki so pobegnili pred vojno, naj zaradi pomanjkljive preskrbe z električno energijo in težav pri ogrevanju zimo preživijo v tujini. Omenjeni težavi sta sicer posledica obsežnih ruskih raketnih in letalskih napadov na ukrajinsko civilno infrastrukturo.

»Če se ponudi priložnost, ostanite in preživite zimo v tujini,« je v torek v Kijevu na nacionalni televiziji dejala podpredsednica vlade Irina Vereščuk in pojasnila, da je ukrajinska energetska infrastruktura zaradi ruskih napadov nestabilna.

Meni, da bi se ob vrnitvi beguncev razmere zdaj samo še poslabšale, pri tem pa je poudarila, da si želi, da bi se Ukrajinci vrnili spomladi in pomagali pri obnovi države, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Uničenih že približno 40 odstotkov energetske infrastrukture

Ruske sile od 10. oktobra izvajajo obsežne raketne in letalske napade, katerih tarča je predvsem ukrajinska energetska infrastruktura. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pred kratkim opozoril, da je bilo uničenih že približno 40 odstotkov energetske infrastrukture v državi.

Ukrajinske oblasti so prepričane, da je cilj ruskih napadov zmanjšanje prihodkov od izvoza elektrike, zlom volje Ukrajincev do upora ter sprožitev novega vala beguncev v druge evropske države. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je napade označil za povračilni ukrep za eksplozijo, ki je 8. oktobra odjeknila na mostu, ki Rusijo povezuje s priključenim ukrajinskim polotokom Krim.

Po podatkih visokega komisariat ZN za begunce (UNHCR) je bilo od začetka ruske invazije na Ukrajino 24. februarja v drugih evropskih državah registriranih približno 7,7 milijona ukrajinskih beguncev. Znotraj Ukrajine pa je razseljenih več milijonov ljudi.